ZABIO GOL MILANU

Talijani oduševljeni Vlašićem: Ušutkao je 80.000 navijača, klonirajte ga. Impresivna igra

Piše Petar Božičević,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"Impresivnu izvedbu u sredini terena okrunio je kasnim utješnim golom s bijele točke. Hrvat je marljivo radio cijelu večer, pucao je prema golu, stvarao prilike i napravio puno posla u obrani", piše Football Italia

Milan je pobijedio Torino 3-2 u 30. kolu Serie A, a zadnji gol na utakmici zabio je Nikola Vlašić iz penala u 83. minuti. Hrvatskog nogometaša nahvalili su talijanski mediji nakon utakmice. 

"Klonirajte Nikolu Vlašića", naslov je navijačke stranice Torina pod nazivom Toro News, koja je pohvalila nastup Hrvata. 

"Njegova uobičajena neumorna energija, osvajao je lopte i organizirao kontranapade. Namjestio je Simeoneov izjednačujući gol udarcem lijevom nogom izvan kaznenog prostora. Hladnokrvni penal, na zvižduk 80 tisuća navijača, ušutkavao je Maignana koji ga je isprovocirao", napisali su u opisu Vlašićeve igre. 

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Football Italia proglasila je Vlašića najboljim igračem Torina na utakmici protiv Milana. 

"Impresivnu izvedbu u sredini terena okrunio je kasnim utješnim golom s bijele točke. Hrvat je marljivo radio cijelu večer, pucao je prema golu, stvarao prilike i napravio puno posla u obrani", napisali su u opisu.

Vlašić je ove sezone za Torino odigrao 33 utakmice i zabio osam golova, uz pet asistencija. 

