Obavijesti

Sport

Komentari 1
'VATRENI' JE IKONA

Talijani opsjednuti Modrićem, njegov je dres 'vruća roba' u Milanu! 'Platili bi dodatno'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Talijani opsjednuti Modrićem, njegov je dres 'vruća roba' u Milanu! 'Platili bi dodatno'
2
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Talijani pišu kako je Modrićev pobjednički urlik nakon slavlja nad Napolijem postao simbol Milanova lova na titulu, a ikona je i među navijačima, koji se sve češće pojavljuju na tribinama s Lukinim dresom

Kad bi bilo potrebno dodatno platiti za ulaznicu kako bi si uživo gledali Luku Modrića, sigurni smo da bi svatko posegnuo u novčanik unatoč teškim vremenima u kojima živimo. Živio prvak! To su riječi sa stranica talijanskih novina Corriere della Sera, koja se divi legendarnom hrvatskom nogometašu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Modrić je ljetos stigao na San Siro nakon što se oprostio od Real Madrida na Svjetskom klupskom prvenstvu. Proveo je 13 godina u Madridu, postao najtrofejniji nogometaš u povijesti "kraljevskog kluba", ali je došlo vrijeme za nove izazove. Jer, iako je Luka u rujnu proslavio 40. rođendan, godine su zaista samo brojka kada je on u pitanju.

ODUŠEVIO SE VIDEO Uspomena za cijeli život! Pogledajte reakciju dječaka kada mu je Modrić pružio ruku
VIDEO Uspomena za cijeli život! Pogledajte reakciju dječaka kada mu je Modrić pružio ruku

A to dokazuje i na terenu. Milan je prošle sezone završio na osmom mjestu Serie A s 18 pobjeda u 38 utakmica, a nakon pet kola nove sezone "rossoneri" su vodeća momčad talijanskog prvenstva s 12 bodova (četiri pobjede) iz pet utakmica. 

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SSC Napoli
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Talijani pišu kako je Modrićev pobjednički urlik nakon slavlja nad Napolijem postao simbol Milanova lova na titulu, a ikona je i među navijačima, koji se sve češće pojavljuju na tribinama s Lukinim dresom. Štoviše, Modrićev dres trenutačno je "vruća roba" i najtraženiji u Milanu. 

STIŽU REAKCIJE Modrić oduševio nogometnu javnost: 'Nema smisla, Luka je s 40 godina tako dobar, sve radi'
Modrić oduševio nogometnu javnost: 'Nema smisla, Luka je s 40 godina tako dobar, sve radi'

Nakon pobjede Milana nad Bolognom, "rossonerima" je navodno prodaja dresova porasla za čak 98 posto u odnosu na prethodno razdoblje! Žuta garnitura Milanova dresa prodaje se 44 posto više nego u usporedbi s prošlom sezonom. Pa, što više reći, osim kako u Italiji zaista vlada Modrić-mania!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom
VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...
KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna. Pafos je na kraju izgubio 5-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025