Talijani opsjednuti Modrićem, njegov je dres 'vruća roba' u Milanu! 'Platili bi dodatno'

Kad bi bilo potrebno dodatno platiti za ulaznicu kako bi si uživo gledali Luku Modrića, sigurni smo da bi svatko posegnuo u novčanik unatoč teškim vremenima u kojima živimo. Živio prvak! To su riječi sa stranica talijanskih novina Corriere della Sera, koja se divi legendarnom hrvatskom nogometašu.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Modrić je ljetos stigao na San Siro nakon što se oprostio od Real Madrida na Svjetskom klupskom prvenstvu. Proveo je 13 godina u Madridu, postao najtrofejniji nogometaš u povijesti "kraljevskog kluba", ali je došlo vrijeme za nove izazove. Jer, iako je Luka u rujnu proslavio 40. rođendan, godine su zaista samo brojka kada je on u pitanju.

A to dokazuje i na terenu. Milan je prošle sezone završio na osmom mjestu Serie A s 18 pobjeda u 38 utakmica, a nakon pet kola nove sezone "rossoneri" su vodeća momčad talijanskog prvenstva s 12 bodova (četiri pobjede) iz pet utakmica.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Talijani pišu kako je Modrićev pobjednički urlik nakon slavlja nad Napolijem postao simbol Milanova lova na titulu, a ikona je i među navijačima, koji se sve češće pojavljuju na tribinama s Lukinim dresom. Štoviše, Modrićev dres trenutačno je "vruća roba" i najtraženiji u Milanu.

Nakon pobjede Milana nad Bolognom, "rossonerima" je navodno prodaja dresova porasla za čak 98 posto u odnosu na prethodno razdoblje! Žuta garnitura Milanova dresa prodaje se 44 posto više nego u usporedbi s prošlom sezonom. Pa, što više reći, osim kako u Italiji zaista vlada Modrić-mania!