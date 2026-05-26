Talijani pišu: Modrić odlazi iz Milana, mogao bi natrag u Real

Epizoda Luke Modrića u Milanu, čini se, bliži se kraju nakon samo jedne sezone. Ključni razlog je neuspjeh kluba da osigura plasman u Ligu prvaka, što je za hrvatskog maestra bio glavni uvjet za ostanak. Talijanski mediji, predvođeni Tuttosportom naveliko pišu o njegovom nezadovoljstvu i sve izglednijem odlasku.

"Luka Modrić zamišljao je sasvim drugačiji kraj sezone na San Siru. Umjesto slavljeničkog kruga i aplauza, posljednja slika 40-godišnjeg veznjaka u crveno-crnom dresu ostat će ona iscrpljenog i razočaranog prvaka. Osvajanje petog mjesta u Serie A i propuštanje najelitnijeg europskog natjecanja ostavilo je dubok trag u svlačionici, a Modrić, unatoč velikom trudu, nije uspio preokrenuti sudbinu momčadi", piše Tuttomercato.

Dodaje se da je do samog je kraja vjerovao u preokret, toliko da je požurio s oporavkom od ozljede jagodične kosti kako bi bio na raspolaganju treneru Massimilianu Allegriju za ključne utakmice. Produljenje njegovog ugovora smatralo se formalnošću, no neuspjeh u ostvarenju sportskih ciljeva sve je promijenio. Izvori bliski igraču navode da je Modrić duboko ogorčen raspletom sezone, kolapsom momčadi i općim stanjem u klubu te da je upravu već obavijestio o svojoj konačnoj želji za odlaskom.

Iako ga se smatra jednim od najmanje odgovornih za Milanov neuspjeh, dobitnik Zlatne lopte ne želi provesti sezonu bez igranja na najvišoj europskoj razini. Što se tiče budućnosti, talijanski mediji ističu povratak u Madrid kao najizgledniju opciju. Ponude iz Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država navodno ga nisu privukle.

Real Madrid, klub u kojem je proveo trinaest godina, razmatra njegov povratak, ali ne na teren. Nagađa se da bi mu "kraljevski klub" mogao ponuditi direktorsku ulogu ili poziciju unutar sportskog sektora. Ove glasine dodatno potpiruje mogući dolazak Josea Mourinha na klupu Reala, koji navodno u svom stožeru želi vidjeti bivšeg igrača s kojim je već surađivao. Iako je Modrić još u ožujku demantirao priče o povratku, situacija se drastično promijenila.

U svojoj jedinoj sezoni za Milan upisao je 36 nastupa, uz dva gola i tri asistencije. Milanska avantura očito ostaje samo kratka stanica prije novog poglavlja, a Modrić će konačnu odluku donijeti nakon odmora i obaveza s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu.