Modrić je startao za Milan protiv Venecije i odradio 74 minute u pobjedi 2-0, a Talijani su podijeljeni; jedni ga hvale, drugi tvrde da je razočarao
Talijani podijeljeni oko Modrića: Amorimov rock'n'roll mu nikako ne paše, ali i dalje je majstor
Luka Modrić već je u drugom kolu Serie A dobio priliku od prve minute. Hrvatski kapetan započeo je susret protiv Venecije, a Milan je pred svojim navijačima slavio 2-0 pogotkom Ramosa i autogolom Halhala. Modrić je na travnjaku proveo 74 minute, nakon čega ga je zamijenio Ardon Jashari.
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Bio je to njegov drugom nastupu za Milan u prvenstvu. U prvom kolu protiv Torina ušao je s klupe i odigrao 34 minute, dok mu je Ruben Amorim sada povjerio puno veću ulogu. Modrić je zaigrao u središtu vezne linije zajedno s Yunusom Musahom u formaciji 3-4-2-1.
Iako je Milan stigao do pobjede, talijanski mediji nisu se složili oko toga koliko je Modrić pridonio momčadi. Sky Sport Italia njegovu je predstavu ocijenio šestom, a istu je ocjenu dobio i od SportMediaseta.
SportMediaset pritom nije štedio na komplimentima, ali je upozorio na ono što bi za Modrića mogao biti problem. "Amorimov rock'n'roll i njegov vrlo visoki ritam ne odgovara baš igraču starijem od 40 godina, ali i dalje je uobičajeni majstor", pišu Talijani.
Corriere della Sera otišao je korak dalje u kritici. U svojoj je analizi Modrićev nastup opisao prilično suzdržano, uz poruku: "Modrić je razočarao, ali publika mu oprašta."
Nešto drukčiji dojam ostavila je Gazzetta dello Sport. Tijekom prvog dijela utakmice pohvalila je način na koji je Modrić upravljao posjedom i pomogao Milanu da kontrolira sredinu terena. Zajedno s Musahom sudjelovao je i u zatvaranju prostora protivniku. Ipak, kako se utakmica bližila kraju, talijanski dnevnik ublažio je dojam te zaključio da Modrić nije bio na razini kakvu inače pokazuje.
Eurosport je njegovu izvedbu opisao znatno pozitivnije, naglašavajući Modrićevu sposobnost da uspostavi ritam utakmice. Istodobno su priznali kako fizički još nije u optimalnom stanju, no njegova kvaliteta u organizaciji igre i dalje dolazi do izražaja.
La Repubblica također je posebno izdvojila Modrićevo razumijevanje igre. Opisala ga je kao "savršenog u sredini, posebno što se tiče čitanja igre", premda mu je za konačnu izvedbu dodijelila tek šesticu.
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