Talijani podijeljeni oko Modrića: Amorimov rock'n'roll mu nikako ne paše, ali i dalje je majstor

Luka Modrić već je u drugom kolu Serie A dobio priliku od prve minute. Hrvatski kapetan započeo je susret protiv Venecije, a Milan je pred svojim navijačima slavio 2-0 pogotkom Ramosa i autogolom Halhala. Modrić je na travnjaku proveo 74 minute, nakon čega ga je zamijenio Ardon Jashari.

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Bio je to njegov drugom nastupu za Milan u prvenstvu. U prvom kolu protiv Torina ušao je s klupe i odigrao 34 minute, dok mu je Ruben Amorim sada povjerio puno veću ulogu. Modrić je zaigrao u središtu vezne linije zajedno s Yunusom Musahom u formaciji 3-4-2-1.

Iako je Milan stigao do pobjede, talijanski mediji nisu se složili oko toga koliko je Modrić pridonio momčadi. Sky Sport Italia njegovu je predstavu ocijenio šestom, a istu je ocjenu dobio i od SportMediaseta.

Foto: Daniele Mascolo

SportMediaset pritom nije štedio na komplimentima, ali je upozorio na ono što bi za Modrića mogao biti problem. "Amorimov rock'n'roll i njegov vrlo visoki ritam ne odgovara baš igraču starijem od 40 godina, ali i dalje je uobičajeni majstor", pišu Talijani.

Corriere della Sera otišao je korak dalje u kritici. U svojoj je analizi Modrićev nastup opisao prilično suzdržano, uz poruku: "Modrić je razočarao, ali publika mu oprašta."

Foto: Daniele Mascolo

Nešto drukčiji dojam ostavila je Gazzetta dello Sport. Tijekom prvog dijela utakmice pohvalila je način na koji je Modrić upravljao posjedom i pomogao Milanu da kontrolira sredinu terena. Zajedno s Musahom sudjelovao je i u zatvaranju prostora protivniku. Ipak, kako se utakmica bližila kraju, talijanski dnevnik ublažio je dojam te zaključio da Modrić nije bio na razini kakvu inače pokazuje.

Foto: Daniele Mascolo

Eurosport je njegovu izvedbu opisao znatno pozitivnije, naglašavajući Modrićevu sposobnost da uspostavi ritam utakmice. Istodobno su priznali kako fizički još nije u optimalnom stanju, no njegova kvaliteta u organizaciji igre i dalje dolazi do izražaja.

La Repubblica također je posebno izdvojila Modrićevo razumijevanje igre. Opisala ga je kao "savršenog u sredini, posebno što se tiče čitanja igre", premda mu je za konačnu izvedbu dodijelila tek šesticu.