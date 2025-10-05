Talijani se dive Modriću, a ove brojke to i potvrđuju: 'Klasa i osobnost', 'On vuče sve konce'

Veliki nedjeljni derbi talijanskog nogometa između Juventusa i Milana na Allianz stadionu u Torinu završio je bez pobjednika i bez golova. U tvrdoj i taktički zahtjevnoj utakmici, obje su momčadi propustile prilike. Iako su navijači ostali uskraćeni za golove, hrvatski maestro Luka Modrić još je jednom pokazao zašto je jedan od najboljih veznjaka svijeta, dirigirajući igrom Milana i zaradivši pohvale talijanskih medija koji su ga proglasili jednim od najboljih pojedinaca na terenu.

Dirigent na terenu

U taktičkoj postavi trenera Massimiliana Allegrija (3-5-2) Modrić je zauzeo središnju ulogu u veznom redu, gdje je uz Adriena Rabiota i Youssoufa Fofanu kontrolirao ritam utakmice. Od prve minute bilo je jasno da će se igra Milana vrtjeti oko njega. Prepoznatljivom vizijom, mirnoćom i preciznim dodavanjima Modrić je bio pokretačka snaga "rossonera".

Njegova statistika potvrđuje dominantnu predstavu. Modrić je imao 89 posto točnosti dodavanja i zabilježio dva ključna dodavanja koja su stvorila izravne prilike za njegove suigrače. U utakmici s malo prostora, njegova sposobnost da pronađe rješenja pod pritiskom dolazila je do punog izražaja, a obrana Juventusa, predvođena hrvatskim stručnjakom Igorom Tudorom, imala je velikih problema s njegovim kretanjem i distribucijom lopte.

Talijanski mediji složni: "Klasa i osobnost"

Dok su napadači Milana bili na meti kritika zbog neučinkovitosti, talijanski mediji nisu štedjeli komplimente na račun hrvatskog kapetana. Ugledni portal Football Italia proglasio ga je igračem utakmice s ocjenom 6,5, uz opis: "Kao i obično, predvodio je Milan klasom i osobnošću". Drugi izvori, poput portala Cult of Calcio, ocijenili su njegovu izvedbu sa ocjenom 7, ističući kako je "vukao sve konce u veznom redu".

Ovakve ocjene dodatno dobivaju na težini kada se uzme u obzir da je Milan propustio najbolju priliku za pobjedu iz penala koji je zakuhala upravo Modrićeva sjajna lopta. Unatoč tome, Modrićevu su izvedbu prepoznali kao svijetlu točka u inače frustrirajućoj večeri za momčad koja je u Torino stigla s nizom od pet uzastopnih pobjeda.

Propuštena asistencija i tragičar Pulišić

Modrićeva briljantnost trebala je biti okrunjena asistencijom u drugom poluvremenu. Savršenom dubinskom loptom izbacio je Rafaela Leãa u situaciju jedan na jedan s golmanom Juventusa Micheleom Di Gregoriom. Ipak, portugalski napadač loše je zahvatio loptu, omogućivši vrataru laku obranu i tako propustivši realizirati Modrićevu majstoriju.

Najveći tragičar utakmice ipak je bio Christian Pulišić. Nakon što je Santiago Gimenez izborio kazneni udarac, američki napadač preuzeo je odgovornost, ali je njegov udarac završio visoko iznad prečke. Bio je to trenutak koji je prelomio utakmicu i ostavio Milan bez dva vrijedna boda u borbi za vrh Serie A.

Tvrda taktička bitka Allegrija i Tudora

Utakmica je imala i poseban značaj zbog povratka Massimiliana Allegrija na stadion kluba s kojim je osvojio pet naslova prvaka. S druge strane, Igor Tudor tražio je prekid niza remija svoje momčadi. Nakon utakmice, Tudor je priznao da je rezultat realan.

- Bila je to utakmica kakvu smo i očekivali. Uzimamo bod iako smo htjeli pobjedu. Neriješeno je realan rezultat s obzirom na viđeno - izjavio je trener Juventusa.

Za Milan ovaj remi predstavlja prekid pobjedničkog niza i propuštenu priliku da se odvoji na vrhu ljestvice. "Rossoneri" će reprezentativnu stanku dočekati s dva boda zaostatka za vodećim Napolijem i Romom, žaleći za propuštenim prilikama u Torinu. Ipak, izvedba Luke Modrića potvrda je da imaju igrača koji i u najtvrđim utakmicama može napraviti razliku. Uostalom, nije uoči utakmice legendarni igrač Milana Alessandro Nesta intervjuu za Gazzettu Dello Sport uzalud kazao:

- Gledati ga na terenu je užitak, oduševio me. Još od vremena Pirla San Siro nije imao nekoga takvoga. S njim je Milan sigurno jači. Momčad je izgubila Thea, ali je na mnogim drugim pozicijama konkurentnija. Uz još dva-tri prava pojačanja postaje još zanimljivija: nadam se da je ovo početna točka. Za Luku moram dodati da nisam mislio da toliko trči. Ima inteligenciju kakvu rijetki posjeduju, nogomet mu je u glavi, to je ono što ga razlikuje. Dok god može držati loptu, može igrati do 70. godine.