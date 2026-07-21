Talijani: Sve je dogovoreno, Luka Modrić ostaje u Milanu!

Luka Modrić trebao bi i sljedeće sezone nositi dres Milana. Hrvatski kapetan i talijanski klub postigli su dogovor o nastavku suradnje do 30. lipnja 2027. godine, objavio je Sky Sport, a preostalo je još samo službeno potpisivanje ugovora.

Modriću je prethodni ugovor istekao 30. lipnja nakon što Milan nije aktivirao mogućnost jednostranog produljenja. Nakon nekoliko tjedana pregovora dvije su se strane ipak dogovorile, a talijanski mediji navode da bi veznjak novi ugovor mogao potpisati u srijedu, 22. srpnja. Modrić je navodno pristao ostati pod jednakim financijskim uvjetima. Trebao bi zarađivati 3,5 milijuna eura neto po sezoni, uz moguće bonuse.

U Milan je stigao prošlog ljeta nakon 13 godina provedenih u Real Madridu, u kojem je postao najtrofejniji igrač u klupskoj povijesti. U prvoj sezoni za "rossonere" odigrao je 34 utakmice, postigao dva gola i dodao tri asistencije. Premda će u rujnu proslaviti 41. rođendan, Modrić je pokazao da i dalje može igrati na visokoj razini. Njegove su igre oduševile navijače i klupsko vodstvo, a Milan je tijekom većeg dijela sezone s njim u momčadi držao mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Nakon njegove ozljede u završnici prvenstva ispao je iz zone elitnoga europskog natjecanja.

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Momčad je nakon neuspješne sezone preuzeo Rubén Amorim, koji je više puta naglasio da želi zadržati hrvatskog veznjaka. Novi trener cijeni Modrićevu kvalitetu na terenu, ali i njegov utjecaj u svlačionici. Očekuje se da će Modrić u novoj sezoni i dalje imati važnu ulogu, ali uz pažljivije doziranje minutaže. Milan će nastupati u prvenstvu, Kupu Italije i Europskoj ligi pa stručni stožer želi sačuvati hrvatskog veterana svježim tijekom cijele sezone.

Talijanski mediji pišu da Modrić nije želio završiti epizodu na San Siru nakon razočaravajuće sezone u kojoj Milan nije izborio plasman u Ligu prvaka. Nakon odmora s obitelji i ispadanja Hrvatske od Portugala na Svjetskom prvenstvu odlučio je ostati još najmanje godinu dana.