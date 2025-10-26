Talijani tvrde da su Tudoru dani odbrojani. Trener Juventusa: 'Nije me briga za budućnost'

Vjerovalo se da će uspjeti prodrmati Juventus i zaliječiti rane koje je ostavio Thiago Motta. Nije uspio, Igor Tudor ponudio je sve što je imao, ali probuditi uspavalog diva nije mogao.

'Stara dama' izgubila je derbi kola kod Lazija (1-0) na Olimpicu, a pobjednički gol za Rimljane zabio je Toma Bašić. Pomalo ironično, Tudoru je potencijalno presudio "njegov" hajdukovac, hrvatski nogometaš i da stvar bude još bolja - Bašić je postigao prvi gol nakon točno 907 dana!

Valjda je to tako kada sudbina odluči da se bliži kraj. Juventus osam utakmica zaredom ne zna za pobjedu, izgubio je i treću u nizu nakon Coma i Reala, a Tudorova momčad nije zabila gotovo mjesec dana. Puno premalo za apetite kluba kao što je Juve pa su se već tijekom ovog tjedna pojavili natpisi u talijanskim medijima da su Tudoru dani odbrojani.

Situacija nije idealna, ali isto tako teško je pronaći pravo rješenje u trenutku kada je 'staroj dami' raspored pretrpan. Sudbina Igora Tudora na klupi još uvijek nije sasvim jasna.

- Ne razmišljam o sebi i nije me briga za budućnost. Razmišljam samo o sadašnjem trenutku - rekao je Tudor nakon još jednog poraza i dodao:

- Ovo je težak period i moramo ostati ujedinjeni. Naravno da postoji određeno razočaranje, uvijek nam nešto nedostaje i netko uvijek griješi. Osjećamo se užasno, ali moramo se držati zajedno. Svi su odgovorni, ali probat ćemo bolje. Možemo početi iznova s jednom pobjedom, nema razloga praviti zbrku.