Talijani pišu: Modrić je postrojio suigrače i ostavio ih bez riječi

Povratak trenera Massimiliana Allegrija i dolazak Luke Modrića (40) transformirali su Milan. Podsjetimo, "rossoneri" su lani bili tek osmi u Serie A sa 63 osvojena boda i 18 pobjeda iz 38 utakmica. Iskusni Allegri uveo je red i disciplinu u svlačionicu, a Modrić im je donio iskustvo te vodstvo koje je Milanu itekako bilo potrebno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

I sezona je sjajno počela za Milan. Nakon šokantnog poraza od Cremonesea u prvom kolu prvenstva, Allegrijeva momčad nanizala je sjajne rezultate; četiri uzastopne pobjede, uključujući i slavlje protiv aktualnog prvaka Napolija, remi protiv Juventusa i pobjeda nad Fiorentinom.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

I zbog toga su mnogi unaprijed Milanu upisali tri boda uoči utakmice osmog kola Serie A protiv Pise. Ipak, to je u nogometu "zabranjeno pravilo", što su na svojoj koži saznali i milanovci. U šokantnoj utakmici Pisa je izvukla remi 2-2, što je, tvrdi popularni talijanski streamer Enerix, potaknulo Modrića na konkretan potez.

Inače, Enerix je vrlo popularan u Italiji i poznati je navijač Milana. Na Twitchu ima preko 50.000 pratitelja, a njegove riječi prenio je i portal poput Gli ero di Calcio. Enerix tvrdi kako je Modriću teško pao poraz od Pise i da legendarni ''vatreni'' nije gubio vrijeme. Obratio se suigračima u svlačionici, odmah nakon remija.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Enerix tvrdi kako je Modrić ostavio suigrače bez riječi, a da je pod utjecajem njegovog govora bio i trener Massimiliano Allegri. Modrićev govor navodno je dotaknuo dušu svih njegovih suigrača i ostavio veliku posljedicu na momčad Milana.

U današnjem nogometu rijetko nogometaši tako utječu na svoje suigrače, ali Modrić je legenda i u poznim je igračkim godinama. Iako to ne pokazuje svojom igrom, ima neprocjenjivo iskustvo i puni kabinet trofeja te medalja koji dokazuju kako hrvatski maestro ne priča uzalud.

EndFragment