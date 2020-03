Talijani umiru, a prvi čovjek lige kaže: 'Imat ćemo prvaka' Talijanima je ostalo još 12 kola do završetka i čak u varijanti da se tjedno odigraju dva, to bi značilo mjesec i pol dana sezone. Odnosno trebali bi, ako misli završiti do 31. srpnja, trebali početi polovicom lipnja