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GDJE SU BILI U NJEGOVIM GODINAMA

Talijani usporedili Modrića s velikanima: Impresivna razlika

Piše 24sata,
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Talijani usporedili Modrića s velikanima: Impresivna razlika
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Foto: Daniele Mascolo
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Modrić s 41 još juri po terenu, dok su Maradona, Zidane, Cruijff i Guardiola već mijenjali karijere. Evo usporedbe Gazzette dello Sport

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Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proslavio je 41. rođendan, a 'Maestro' se ne misli pozdraviti od nogometne karijere. Njegovu dugovječnost istaknuo je i talijanski sportski dnevnik Gazzetta dello Sport, stavivši hrvatskog kapetana u kontekst nekih od najvećih nogometaša u povijesti te ga suporedio s Diegom Maradonom, Zinedineom Zidaneom, Johanom Cruijffom i Pepom Guardiolom

Talijanski list postavio je pitanje: gdje su bili neki od najvećih nogometaša u dobi u kojoj je danas Luka Modrić? Odgovori pokazuju koliko se Modrićeva situacija razlikuje.

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Što su radili velikani u Modrićevim godinama?

Pep Guardiola, s 41 godinom već je bio uspješan trener. Završavao je svoju četvrtu sezonu na klupi Barcelone, s kojom je do tada osvojio dvije Lige prvaka. Igračku karijeru okončao je šest godina ranije. Zinedine Zidane, Modrićev bivši trener pod kojim je osvojio tri uzastopne Lige prvaka, u tim je godinama također završio igračku karijeru. Nakon oproštaja od igranja 2006. godine, s 41 godinom se kao pomoćnik priključivao stručnom stožeru Carla Ancelottija u Real Madridu.

Serie A - Juventus v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo

Slična je situacija i u usporedbi s Diegom Maradonom. Argentinac je sa 41 godinom već godinama bio izvan profesionalnog nogometa. U studenom 2001. odigrao je oproštajnu utakmicu na Bomboneri, ali stvarna igračka karijera završila mu je znatno ranije.

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Johan Cruijff također je već odavno bio u potpuno drugoj fazi života. Sa 41 godinom preselio je iz Ajaxa u Barcelonu - ali kao trener. Upravo je tada počeo graditi momčad koja će nekoliko godina kasnije osvojiti Kup prvaka na Wembleyju i postati jedan od najvažnijih projekata u povijesti Barcelone.

Zaključak je da su svi navedeni u Modrićevim godinama bili bivši igrači koji su započeli trenerske ili druge karijere. Za razliku od njih, Modrić je i dalje aktivan igrač koji se u Milanu priprema za sljedeću utakmicu.

*uz korištenje AI-ja

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