<p>Zagrepčanka koja je za hrvatsku reprezentaciju debitirala 2013. godine na Mediteranskim igrama ostvarila je svoj san. Lucija <strong>Mlinar </strong>(25) nova je članica talijanskog odbojkaškog kluba <strong>Bartoccini Perugia Volley.</strong></p><p>- Otkad sam počela igrati odbojku san mi je bio doći igrati u Italiju. Kad sam dobila ponudu iz Perugie nisam dvaput razmislila. Talijanska liga jedna je od najboljih na svijetu i bit će to poseban osjećaj za mene. Velika je to prilika da pokažem svoju vrijednost i nadam se da ću biti od pomoći ekipi kako bi postigli vrhunske rezultate. Jedna čekam učiti od trenera i raditi s curama na visokoj razini - rekla je Lucija po potpisu ugovora. </p><p>U Perugii je dosad igrala naša druga reprezentativka <strong>Ema Strunjak</strong>, koja je nedavno otišla u Vasas. No, Luciji će ostale suigračice sad pomoći u privikavanju na novu okolinu.</p><p>- Bila sam u Italiji nekoliko puta i nadam se da ću je sad bolje upoznati, ali nikad nisam bila u Perugii. Znam koliko se u gradu voli odbojka sa dvije ekipe u samom vrhu, a imam priliku ganjati vrhunske rezultate - zaključila je Lucija.</p>