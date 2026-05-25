Insajder: Partizan je ponudio 1.5 mil. € za nogometaša Gorice

Talijanski insajder za transfere Lorenzo Lepore objavio je novu zanimljivu vijest koja se tiče Gorice. Naime, Partizan je poslao ponudu hrvatskom prvoligašu za Ikera Poza (25) u iznosu od 1,5 milijuna eura.

Veznjak je imao odličnu sezonu u Gorici, a za očekivati je kako će srpski prvoligaš poboljšati ponudu za Španjolca u nadolazećim danima. Mnogi klubovi prate njegovu situaciju, a kroz ljeto će zasigurno imati još ponuda. Prema Transfermarktu vrijedi 750.000 eura, a ugovor s Goričanima ima do kraja lipnja 2027. godine.

Stigao je u Goricu iz Šibenika 2025. godine, a u karijeri je prošao omladinski pogon Real Madrida i Manchester Cityja i nastupao je za seniore nizozemskog drugoligaša Eindhovena, Šibenika i Gorice. Ove sezone odigrao je 35 utakmica, zabio pet golova i podijelio sedam asistencija; na terenu je proveo sveukupno 2884 minute.

Zanimljivo, njegov brat Jose Pozo (30) također je profesionalni nogometaš i igra u poljskom Pogonu iz Szczecina. On je ofenzivni vezni, a kao i Iker prošao je kroz nogometnu školu Real Madrida i Cityja.