Insajder: Partizan je ponudio 1.5 mil. € za nogometaša Gorice

Partizan je ponudio 1,5 milijuna eura za zvijezdu Gorice Ikera Poza, ali Goričani nisu zadovoljni s cifrom. Veznjak je briljirao u HNL-u, a srpski klub navodno sprema novu ponudu
Talijanski insajder za transfere Lorenzo Lepore objavio je novu zanimljivu vijest koja se tiče Gorice. Naime, Partizan je poslao ponudu hrvatskom prvoligašu za Ikera Poza (25) u iznosu od 1,5 milijuna eura.
Veznjak je imao odličnu sezonu u Gorici, a za očekivati je kako će srpski prvoligaš poboljšati ponudu za Španjolca u nadolazećim danima. Mnogi klubovi prate njegovu situaciju, a kroz ljeto će zasigurno imati još ponuda. Prema Transfermarktu vrijedi 750.000 eura, a ugovor s Goričanima ima do kraja lipnja 2027. godine.
Stigao je u Goricu iz Šibenika 2025. godine, a u karijeri je prošao omladinski pogon Real Madrida i Manchester Cityja i nastupao je za seniore nizozemskog drugoligaša Eindhovena, Šibenika i Gorice. Ove sezone odigrao je 35 utakmica, zabio pet golova i podijelio sedam asistencija; na terenu je proveo sveukupno 2884 minute.
Zanimljivo, njegov brat Jose Pozo (30) također je profesionalni nogometaš i igra u poljskom Pogonu iz Szczecina. On je ofenzivni vezni, a kao i Iker prošao je kroz nogometnu školu Real Madrida i Cityja.
