Talijanski izbornik poznaje našu košarku u dušu, ali Hrvatska je uvijek imala recept za njih...

Bogdanović i Hezonja zabili su zajedno devet koševa, Ivica Zubac daleko je bio od prave razine, a do pobjede nas je vukao mladi Karlo Matković. Bilo je to još jedno loše izdanje naše reprezentacije i mučenje, ali ako je nešto pozitivno, prijašnjih godina ovakve utakmice smo u pravilu gubili. Pogotovo kada bi Babo bio u takvom izdanju s četiri koša i bezbroj izgubljenih lopti.

Hrvatska je u ponedjeljak pobijedila Estoniju (73-70) i osigurala plasman u osminu finala. Nema puno vremena za odmor niti veselje jer već večeras od 21 sat očekuje nas teška utakmica protiv Italije u četvrtom kolu EuroBasketa.

Dvorana će biti krcata, a Talijani posebno nabrijani nakon poraza od Ukrajine. No, za njih smo uvijek imali recept. Čak 11 puta igrali smo na velikim natjecanjima i osam puta smo izlazili kao pobjednici. Posebno je bila slatka ona pobjeda iz Torina 2016. godine kada smo izborili Olimpijske igre u Riju.

- Bit će to sigurno jaka i teška utakmica. Tim je odličan, dvorana će biti puna i mislim da će to biti motiv dečkima da izađemo i posebno, nakon ove utakmice koja nas je plasirala u Berlin, pokažemo još bolju igru i da se probamo opustiti. Bilo je tu dosta zakočenosti, nismo bili fluidni, možda nam je i lopta trebala brže ići. Bilo je tu grešaka, ali sve je to normalno, moramo se adaptirati na sve što nas okružuje. Još jednom čestitam dečkima i idemo dalje! - rekao je izbornik Damir Mulaomerović.

Talijani ne briljiraju, nema im najboljeg igrača Danila Gallinarija. Glavne snage su Nicolo Melli, neuništivi Datome, pakleni šuter i novi suigrač Bogdanovića u Jazzerima, Nicola Fontecchio. No, glavni adut je i gromoglasna podrška, ali i izbornik Gianmarco Pozzecco koji u dušu pozna našu reprezentaciju.

Dvije godine bio je pomoćni trener Veljku Mršiću u Cedeviti i obožava naše igrače. U Dinamo Sassariju trenirao je Tonija Katića, Miru Bilana, Filipa Krušlina.

- Igrali smo bez energije, bili smo i pomalo umorni. U utakmici protiv Grčke smo se dosta potrošili, posebice mentalno. Stoga nije bilo lako igrati dan za danom dvije mentalno zahtjevne utakmice. Fizički su nas ubili. Ali ovo je Eurobasket, morate biti spremni igrati svaki dan - rekao je Pozzecco nakon iznenađujućeg poraza od Ukrajine (84-73) pa nastavio o Hrvatskoj:

- Protiv Hrvatske se moramo resetirati i zaigrati drugačiji tip košarke. Razmišljamo jedino o toj utakmici.

