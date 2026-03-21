FANTASTIČNI MAESTRO

Talijanski mediji hvale Modrića: 'Lopta koja je demonstrirala njegovu genijalnost i viziju'

Piše Issa Kralj,
Talijanski mediji hvale Modrića: 'Lopta koja je demonstrirala njegovu genijalnost i viziju'
Foto: Daniele Mascolo

U dramatičnom dvoboju na San Siru, Modrić briljirao predasistencijom za pobjedu Milana nad Torinom 3-2! Talijanski mediji oduševljeni pasom koji je rasparao obranu. Allegri sada na drugom mjestu

Milan je u dramatičnoj utakmici 30. kola Serie A na San Siru svladao Torino 3-2, a Luka Modrić startao je od prve minute. Hrvatski veznjak ponovno je bio jedan od ključnih igrača među 'rossonerima' i ostvario predasistenciju. Luka je primio loptu od suigrača i briljantno proigrao Pulišića u prostor. Ovaj je ubacio, a Rabiot zabio za 2-1 u 54. minuti. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Upravo taj trenutak istaknut je kao ključan. Corriere dello Sport opisao je Modrićevo proigravanje kao "iluminirajući pas koji je rasparao obranu", dok je Tuttomercato naglasio da je to bila "lopta koja je demonstrirala njegovu genijalnost i viziju".

Serie A - AC Milan v Torino
Foto: Daniele Mascolo
DOŠAO DO NEVJEROJATNE BROJKE Modrićev pothvat za povijest! Kapetan 'vatrenih' nadomak novog rekorda u ligama 'petice'
Modrićev pothvat za povijest! Kapetan 'vatrenih' nadomak novog rekorda u ligama 'petice'

 

Talijanski mediji dali su mu visoku ocjenu za izvedbu, TUTTOmercatoWEB ocijenio ga je s 6,5. Istu ocjenu dobio je od portala PianetaMilan i torinski Toro News. 

- Veteran je sudjelovao u akciji za drugi gol, dobro se pozicionirao prije nego što je proigrao Pulišića. Ipak, Torino ga je vrlo dobro zatvarao pa nije uvijek bio toliko uključen, a na početku utakmice nije uspio kontrolirati ritam dok je Torino stvarao svoj nalet - piše portal Sempre Milan koji mu je dao ocjenu 6. Istu ocjenu dao mu je Lego Italia. "Neobično spor, ali uvijek na svakoj, baš svakoj lopti."- navode u tekstu.

VIDEO: U MUZEJU Luka Modrić donio Zlatnu loptu u Milan: 'Hvala vam za ljubav'
Luka Modrić donio Zlatnu loptu u Milan: 'Hvala vam za ljubav'
HOĆE LI OSTATI? Insajder: Milan želi zadržati Luku Modrića još jednu sezonu
Insajder: Milan želi zadržati Luku Modrića još jednu sezonu

La Gazzetta dello Sport ga je, pak, još jednom nazvala "mozgom momčadi", ističući kako njegova prisutnost na terenu daje nevjerojatnu sigurnost mlađim suigračima. 

Momčad Massimiliana Allegrija nalazi se na drugom mjestu s 42 bodova, vodeći je gradski rival Inter s 46 bodova. Trećeplasirani je Napoli s 39 bodova.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je nova prva dama hrvatskog nogometa? Iza kćeri tajkuna je brak s troje djece
OSVOJILA JE KUSTIĆA

FOTO Tko je nova prva dama hrvatskog nogometa? Iza kćeri tajkuna je brak s troje djece

Nika Perenčević, kći tajkuna, udala se za Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Vjenčali su se u petak u Zagrebu, a brojna poznata lica iz hrvatskog sporta i javnog života prisustvovali su njihovoj velikoj večeri u zagrebačkom hotelu Westin.
Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača
VIDEO: 'PETARDA' NA MAKSIMIRU

Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača

LOKOMOTIVA - DINAMO 0-5 Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu u 27. kolu HNL-a, a opet se istaknuo Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick. Osim Belje, dva gola je zabio Stojković. Bennaceru je poništen gol

