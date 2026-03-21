Talijanski mediji hvale Modrića: 'Lopta koja je demonstrirala njegovu genijalnost i viziju'

Milan je u dramatičnoj utakmici 30. kola Serie A na San Siru svladao Torino 3-2, a Luka Modrić startao je od prve minute. Hrvatski veznjak ponovno je bio jedan od ključnih igrača među 'rossonerima' i ostvario predasistenciju. Luka je primio loptu od suigrača i briljantno proigrao Pulišića u prostor. Ovaj je ubacio, a Rabiot zabio za 2-1 u 54. minuti. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Upravo taj trenutak istaknut je kao ključan. Corriere dello Sport opisao je Modrićevo proigravanje kao "iluminirajući pas koji je rasparao obranu", dok je Tuttomercato naglasio da je to bila "lopta koja je demonstrirala njegovu genijalnost i viziju".

Foto: Daniele Mascolo

Talijanski mediji dali su mu visoku ocjenu za izvedbu, TUTTOmercatoWEB ocijenio ga je s 6,5. Istu ocjenu dobio je od portala PianetaMilan i torinski Toro News.

- Veteran je sudjelovao u akciji za drugi gol, dobro se pozicionirao prije nego što je proigrao Pulišića. Ipak, Torino ga je vrlo dobro zatvarao pa nije uvijek bio toliko uključen, a na početku utakmice nije uspio kontrolirati ritam dok je Torino stvarao svoj nalet - piše portal Sempre Milan koji mu je dao ocjenu 6. Istu ocjenu dao mu je Lego Italia. "Neobično spor, ali uvijek na svakoj, baš svakoj lopti."- navode u tekstu.

La Gazzetta dello Sport ga je, pak, još jednom nazvala "mozgom momčadi", ističući kako njegova prisutnost na terenu daje nevjerojatnu sigurnost mlađim suigračima.

Momčad Massimiliana Allegrija nalazi se na drugom mjestu s 42 bodova, vodeći je gradski rival Inter s 46 bodova. Trećeplasirani je Napoli s 39 bodova.