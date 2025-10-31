Milan ima manjak kvalitete, nije dobro sastavljen preko ljeta i sad se pokazuje koliko je ograničena ta momčad. Christian Pulisic i Adrien Rabiot van sastava su tri tjedna, a oni su ključne figure uz Modrića, piše Mazzara u Tuttosportu
Talijanski novinar: Luka Modrić mora preuzeti više odgovornosti
Luka Modrić (po)najbolji je igrač Milana ove sezone. Oduševio je talijansku nogometnu javnost prezentacijama na travnjaku, a nešto lošiji susret odigrao je u posljednjem kolu protiv Atalante (1-1). Odmah su se pojavile prve kritike pa je tako u Tuttosportu osvanuo tekst novinara Pietra Mazzare.
"Modrić će morati preuzeti još više odgovornosti i ponašati se kao vođa veznog reda i napada. Od njega se očekuje da radi kao playmaker i kao vođa ove momčadi te se nada da će mu se na sljedeća dva treninga priključiti Rafael Leao i Santiago Gimenez", napisao je i dodao:
"Milan ima manjak kvalitete, nije dobro sastavljen preko ljeta i sad se pokazuje koliko je ograničena ta momčad. Christian Pulisic i Adrien Rabiot van sastava su tri tjedna, a oni su ključne figure uz Modrića, za taktičku ravnotežu i tečnost igre u napadu".
Iako je Milan u posljednje četiri utakmice triput remizirao, vodeći trojac je i dalje udaljen samo tri boda.Već u nedjelju "crveno-crni" dočekuju drugoplasiranu Romu.
Modrić je ove sezone nastupio 10 puta i zabio jedan gol, uz dvije asistencije.
