Talijanski novinar: Luka Modrić mora preuzeti više odgovornosti

Luka Modrić (po)najbolji je igrač Milana ove sezone. Oduševio je talijansku nogometnu javnost prezentacijama na travnjaku, a nešto lošiji susret odigrao je u posljednjem kolu protiv Atalante (1-1). Odmah su se pojavile prve kritike pa je tako u Tuttosportu osvanuo tekst novinara Pietra Mazzare.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

"Modrić će morati preuzeti još više odgovornosti i ponašati se kao vođa veznog reda i napada. Od njega se očekuje da radi kao playmaker i kao vođa ove momčadi te se nada da će mu se na sljedeća dva treninga priključiti Rafael Leao i Santiago Gimenez", napisao je i dodao:

"Milan ima manjak kvalitete, nije dobro sastavljen preko ljeta i sad se pokazuje koliko je ograničena ta momčad. Christian Pulisic i Adrien Rabiot van sastava su tri tjedna, a oni su ključne figure uz Modrića, za taktičku ravnotežu i tečnost igre u napadu".

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Iako je Milan u posljednje četiri utakmice triput remizirao, vodeći trojac je i dalje udaljen samo tri boda.Već u nedjelju "crveno-crni" dočekuju drugoplasiranu Romu.

Modrić je ove sezone nastupio 10 puta i zabio jedan gol, uz dvije asistencije.