Obavijesti

Sport

Komentari 7
PRVE KRITIKE

Talijanski novinar: Luka Modrić mora preuzeti više odgovornosti

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Talijanski novinar: Luka Modrić mora preuzeti više odgovornosti
3
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Milan ima manjak kvalitete, nije dobro sastavljen preko ljeta i sad se pokazuje koliko je ograničena ta momčad. Christian Pulisic i Adrien Rabiot van sastava su tri tjedna, a oni su ključne figure uz Modrića, piše Mazzara u Tuttosportu

Luka Modrić (po)najbolji je igrač Milana ove sezone. Oduševio je talijansku nogometnu javnost prezentacijama na travnjaku, a nešto lošiji susret odigrao je u posljednjem kolu protiv Atalante (1-1). Odmah su se pojavile prve kritike pa je tako u Tuttosportu osvanuo tekst novinara Pietra Mazzare. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

"Modrić će morati preuzeti još više odgovornosti i ponašati se kao vođa veznog reda i napada. Od njega se očekuje da radi kao playmaker i kao vođa ove momčadi te se nada da će mu se na sljedeća dva treninga priključiti Rafael Leao i Santiago Gimenez", napisao je i dodao:

"Milan ima manjak kvalitete, nije dobro sastavljen preko ljeta i sad se pokazuje koliko je ograničena ta momčad. Christian Pulisic i Adrien Rabiot van sastava su tri tjedna, a oni su ključne figure uz Modrića, za taktičku ravnotežu i tečnost igre u napadu". 

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Iako je Milan u posljednje četiri utakmice triput remizirao, vodeći trojac je i dalje udaljen samo tri boda.Već u nedjelju "crveno-crni" dočekuju drugoplasiranu Romu.

Modrić je ove sezone nastupio 10 puta i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...
FOTO: ZALJUBLJENI DO UŠIJU

Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...

Vinicius Junior potvrdio vezu s Virginijom Fonsecom! Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'
VELIKA ČAST ZA NIJEMCA

Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'

Florian Wirtz pod kritikama! Najskuplji igrač Liverpoola muči se s prilagodbom u Premier ligi. Legendarni Dimitar Berbatov staje u njegovu obranu, uspoređujući ga s Modrićem i tražeći strpljenje. Hoće li Wirtz opravdati milijunski transfer
FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...
'ZEČICA' MJESECA

FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...

Kysre Gondrezick, američka košarkašica, šokirala je svijet postavši Playboyeva 'Djevojka mjeseca' za lipanj 2025.! Prva aktivna košarkašica s ovom titulom izazvala je podijeljene reakcije, dok sama tvrdi da gradi višedimenzionalni brend. Ova kontroverzna odluka dolazi nakon burne karijere i turbulentnog privatnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025