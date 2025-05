Talijanski prvoligaš zagrizao za mladog igrača Samobora (16)!

Nogometni klub Samobor, koji se natječe u četvrtom rangu hrvatskog nogometa, pohvalio se na društvenim mrežama kako je njihovog kadetskog igrača Yana Petrušića (16) zapazio talijanski prvoligaš Hellas Verona. Talijanski prvoligaš pozvao je mladog igrača da im se priključi treninzima krajem svibnja.

Yanu je tek 16 godina, a rođen je u Zagrebu. Ove sezone nastupao je i za juniore Samobora, a u dva nastupa postigao je jedan pogodak.

"Iznimna čast za naš klub s obzirom na to da je Hellas Verona FC bivši prvak Italije i aktualni član Serie A. To je samo potvrda kvalitetnog rada škole nogometa i rezultat ulaganja uprave kluba u stručni kadar kako bi naš klub bio što konkurentniji. NK Samobor svakim danom postaje sve poželjnija destinacija za razvoj mladih igrača, a sada je to prepoznato i izvan granica Hrvatske. Sretno, Yan”, objavio je Samobor na Instagramu.

Kadeti Samobora natječu se u prvoj ligi Centar zajedno s Dinamom, Rudešom, Zagrebom, Goricom, Kustošijom, Lokomotivom... Trenutno drže 15. poziciju u prvenstvu.