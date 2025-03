Talijanski stručnjak novi trener ženske ekipe Mladosti: 'Važno je čuti ime Mladost u Europi'

Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost dobio je novog trenera prve ženske ekipe za sljedeću sezonu. Na klupu odbojkašica Mladosti sjest će talijanski stručnjak Riccardo Boieri (37), trener njemačkog SC Potsdama.

Boieri je prihvatio ponudu zagrebačke Mladosti nakon što je u Potsdamu dugih 11 godina, a u svijetu odbojke je poznat po svom radu s mladim igračicama,.

- Mladost nakon osvajanja MEVZA lige nastavlja s pripremom i planiranjem za sljedeću sezonu. Drago mi je da možemo najaviti veliko međunarodno pojačanje i što vrhunski trener Riccardo Boieri dolazi u naš stručni tim te što će u njegovom staffu biti i Darko i Željko Nojić, sadašnji treneri Mladosti - otkrio je sportski direktor Mladosti Darko Antunović.

- Zadovoljstvo je što tako renomirano ime dolazi u Zagreb i Mladost, a to nam samim time garantira jedan vrhunski rad koji će nas dići na još veći nivo, iako smo do sada ove sezone ostvarili vrlo dobre rezultate, a to je ulazak u finale Kupa koji je pred nama za 10 dana te osvajanje MEVZA lige. Ricchardo Boieri trener je koji je svoju karijeru izgradio u Njemačkoj, konkretno u Potsdamu i jedna je vrlo prepoznatljiva osoba u svijetu odbojke koja je poznata po svom radu s mladim igračicama, a to je nama jako bitno. Ovu sezonu u kojoj smo igrali Ligu prvakinja želimo dograditi i u budućim sezonama s još većim i kvalitetnijim radom. Ovo je samo početak gradnje jedne nove, veće i jače ekipe za sljedeću sezonu. Zajedno s trenerima slažemo zanimljiv igrački kadar u ženskoj, ali i muškoj ekipi gdje također imamo dobre šanse izgraditi jako dobru ekipu. Ponosan sam da Mladost u ovom trenutku radi sve da obje ekipe sljedeću sezonu - najavio je Antunović.

Talijanski stručnjak kaže da odluka da dođe u Zagreb uopće nije bila teška.

- Direktor Antunović predstavio mi je sadržaj kluba, proveli smo jedan dan provjeravajući jesu li ambicije i planovi kluba u skladu s mojima i dogovorili smo se nekoliko tjedana kasnije. Najteža odluka bila je napustiti moj klub. Radim ovdje u Potsdamu od 2014. godine, što pokazuje da nisam osoba koja voli previše mijenjati okruženje. Preferiram dugoročne planove, stabilnost i rast s klubom. Želim podići ime kluba u Europi, bilo kroz Ligu prvaka ili CEV kup. Važno je ponovo čuti ime Mladosti u završnici europskih natjecanja. Želio bih polako ući u klub, ne mijenjati previše i svakako zadržati nacionalni identitet s domaćim igračicama gdje god je to moguće - rekao je Talijan.

Ekipa Mladosti u ovoj sezoni osvojila je MEVZA ligu gdje je u finalu pobjedila slovensku ekipu Calcit Volley. U domaćem prvanstvu ima 15 pobjeda i jedan poraz te je na drugom mjestu s bodom manje od prvoplasirane ekipe Dinama. U Ligi prvakinja, Mladost je ispala u skupini bez ijedne pobjede.