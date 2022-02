Spezia je prije dva tjedna u 22. kolu Serie A senzacionalno srušila Milan 2-1, ali ponajviše zahvaljujući ogromnoj pogrešci suca Marca Serre.

Igrala se 92. minuta, Ante Rebić vodio je loptu na nekih 25 metara od gola Spezije. U trenutku kada je dodao loptu Junioru Messiasu, suparnički nogometaš ga je srušio. Brazilac je zabio za 2-1, ali na opći šok igrača Milana, sudac je poništio gol i dosudio prekršaj u trenucima kada je trebao pustiti prednost i priznati gol.

Bijesni igrači Milana okružili su preplašenog Serru, a u svemu je prednjačio Rebić koji je poludio na njega. S crnim rukavicama uhvatio je za vrat talijanskog suca pa potom i za ramena, a Talijan nije znao što ga je snašlo. Bio je izvan sebe. Mnoge je podsjetilo na scenu iz nekog akcijskog filma.

Da stvar bude još gora, Spezia je nekoliko minuta kasnije zabila za 2-1 i došla do velike pobjede, a svjestan velike pogreške koju je napravio, Serra se rasplakao nakon utakmice. Potreslo ga je to, a bez obzira što ih je oštetio, igrači Milana pokazali su empatiju. Došli su do njega u svlačionicu i tješili ga. Uplakani sudac im se ispričavao.

Serra je bio neko vrijeme na hlađenju nakon velike pogreške, a sada je za Sky Sports opisao taj teški dan. Mislio je da će ga 'zvijer' iz Vinjana Donjih zadaviti.

- Mislio sam da će me Rebić zadaviti. Onda je shvatio kao čovjek da bi i on mogao promašiti prazan gol te je razumio što sam ja napravio. Mnogi suci, možda i svi, napravili bi isto i imali istu reakciju - kazao je Serra.

I sam Rebić je na kraju jako dobro prošao. U izljevu bijesa uhvatio je suca za vrat i ramena, a svaki fizički kontakt sa sucem je najstrože zabranjen.

Talijanski sudac je otkrio i zašto je poništio gol.

- Fokusirao sam se na Rebića i Bastonija koji je dolazio s leđa i mislio sam kako će biti faul ako ga dodirne. Jer sam mislio kako šutira na gol i tada je nemoguće doći do lopte a da ne napraviš prekršaj. Tako sam potpuno propustio cijeli scenarij i nisam vidio da Messias treba šutirati. Sjećam se da sam pomislio kako ne bi bilo dobro da ubaci loptu u gol.