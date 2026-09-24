Tamara Despot otkrila kako je lažirala rezultate testa Martina Baturine: 'Je*o majku, što bježi'

Kineziologinja i kondicijska trenerica s bogatim iskustvom u Dinamu Tamara Despot na Instagramu je otkrila zanimljivu anegdotu iz Maksimira s aktualnim hrvatskim reprezentativcem i članom Coma Martinom Baturinom kojemu je, dok je bio u omladinskom pogonu "modrih", lažirala rezultate testiranja kako bi ga uopće mogao proći. Danas vrijedi 55 milijuna eura.

"E, ova pričica je dosta pikantna, ali je dobro završila pa nek' je malo i začinjena. Naime, ja sam u stožeru bila svojevrsna tampon zona između igrača i trenera, jer u konačnici mora i to neko biti. On ih vrijeđa, ja kažem: "Ne možeš tako, nije istina". Oni se žale, ja kažem: "Dečki, ne poštujete trenerove zahtjeve" ili "Ajde, daj bit će još utakmica".

Kondicijski trener je, između ostalog, i onaj na kojeg se prvog grakne kad se izgubi tekma uz poznate rečenice: "Nisu spremni, ne mogu dobiti duel, nemamo trku" itd. Evo, i sad mi je malo muka od svih tih dugogodišnjih floskula. No idemo dalje da vam ispričam kako sam prevarila glavnog trenera.

Došao nama u klub Martin Baturina. Igra dečko top, rekli bi: lepi mu se lopta za noge. "No sitan je on, fali mu jakosti", kaže moj glavni trener... Hm... Ne fali njemu ničega, dijete se razvija i raste... Ali tko sam ja da sudim, ja sam samo pomoćna trenerica. I tako, testiramo mi igrače... Neki su u školi popodne, neki ujutro... Istestirani oni svi, ostao Martin, a ja njušim da bi mu testiranje moglo presuditi...

Kažem ja treneru: "Ajde ti s igračima odradi trening, ja ću Baturinu istestirati na drugom terenu". I trči Martin test izdržljivosti, vidim ja da neće dosegnuti razinu koja bi trenera zadovoljila... Stane on, ne može više... A ja mrtva hladna upišem tri razine više od onoga što je zapravo istrčao. I mislim si: "Boli me briga, dosta više te priče: mali je, nejak, nema aerobni kapacitet. Evo, mama je upisala top aerobni kapacitet... Pa da vidimo. Ipak sam ja kondicijski trener, haha.

Dolazim ja s papirom, gleda me moj trener... Kaže: "Kakva mu je izdržljivost?" Rekoh: "Nećeš vjerovati, TOP. Gleda on mene i dalje i kaže: "Je*o majku svoju, može bežati..." Može, može....💙 I znate kaj, tek nedavno sam treneru ovo priznala..., haha. A ti, Martine... Neka nisi mogao trčati, zato sad lagana Serie A, a tamo se fakat malo trči, haha."