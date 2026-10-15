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Taravel za 24sata: Brozović i Olmo su mi bili najbolji suigrači, a čak mi se i sin rodio u Zagrebu

Piše Hrvoje Tironi,

Uz Dinamo me vežu prekrasne uspomene, u Zagrebu sam ispunio dječačke snove i zaigrao u LP-u, a zauvijek ću pamtiti utakmice sa Skënderbeuom i Arsenalom, kaže nam Taravel