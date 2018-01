Tata Brozović: Marcelo tražio stan pa kupio kuću s kafićem!

U središtu Velike Gorice, pedesetak metara od glavne ceste, koja vodi prema Zagrebu, godinama je bila najpoznatija pizzerija u gradu. Nakon toga i popularni kafić, a od prvog dana nove godine to je dom Marcela Brozovića. Spoj nogometaša i kafića nije nešto posebno inovativnm, a u ovom slučaju nije ni osobito iznenađenje. Goričani se šale - kralj kafana otvorio kafanu. Iako, točnije bi bilo reći da je Marcelo - kralj kafanskih igara. Stolni nogomet rastura, biljar također, sjajan je u stolnom tenisu... A najveća ljubav je - pikado.

- Marcelo je zapravo tražio stan u Velikoj Gorici, jer tu želi živjeti, ali nikako nije mogao pronaći nešto što mu potpuno odgovara. I na kraju je nekako došlo do toga da je kupio kuću koja ima ono što je zapravo uvijek želio, lokal u kojemu može igrati pikado. U gornjem dijelu je stan, a u donjem kafić. I dobro je da se vrti stalno nešto, da se vraća uloženo u svemu - objašnjava tata Ivan Brozović razloge otvaranja kafića, no teže može objasniti korijene Marcelove ljubavi prema strelicama i šarenoj tabli.

Foto: 24sata.hr - Znate, mi Brozovići smo vam talentirani za sve sportove. Tako je i Marcelo, zajedno s bratom Patrickom, stalno igrao stolni tenis, nogomet, pikado... Sve živo. Zakačio se za taj pikado, jako ga voli, uvijek je sanjao da ima pikado klub ili takvo nešto. Sad će i imati nešto slično. Zasad su tu dva pikada, ali kad budu turniri, bit će ih i više - najavio je tata Ivan.

Najbolji 'master out' dobiva Marcelov dres

Prvi turnir bit će već za desetak dana, neće to biti "birtijaško" nadmetanje, stiže elita.

- Dolaze nam svi najbolji igrači pikada u Hrvatskoj, sve najbolje što imamo. Ali i nagrada je jako dobra, 3000 kuna za prvo mjesto. Nije malo, neki ljudi za to rade mjesec dana. Bit će i nagrada za drugo, treće i četvrto mjesto, a najbolji u ‘master outu’ dobit će Marcelov dres iz reprezentacije - govori Ivan Brozović i nastavlja:

- Ja sam imao ideju da kvalifikacije organiziramo u nekom većem prostoru, pa završnicu u EpicBrozu. Bit će gotovo stotinu igrača, a gdje su još gosti, gledatelji... Ali gazda je rekao da ne želi tako - kaže Broz stariji.

Ovdje se, očito, dobro zna tko je gazda.

- Naravno, tu nema priče. Kafić smo otvorili na moje ime jer je tako jednostavnije, no zna se tko je gazda. Jesam ja otac, a on sin, ali on je glavni. Rekao je kako želi da kafić izgleda, što da u njemu bude, a ja s ostatkom obitelji pokušavam to izvesti. Evo, za početak smo srušili jedan zid i na mjestu na kojem je nekad u pizzeriji bila kuhinja postavili dva pikada - priča Ivan.

Užurbano je u njegovu životu ovih dana. Čas utrčava u kafić, čas iz njega istrčava, čas sjedi za stolom u gomili papira... A mobitel stalno zvoni. Posla preko glave. Dok čekamo da nam se opet priključi, gledamo račun, cjenik... Na sve strane "EpicBrozo". Nije, naravno, bilo nikakve dvojbe kako će se kafić zvati.

- To je sve njegova ideja. U Italiji smo i zaštitili EpicBrozo kao brend, nitko u Europi ne smije ga koristiti bez naše dozvole. Imali smo plan napraviti to i za kinesko tržište, ali zasad još nismo. Razmišljali smo mi čak i o pokretanju linije sportske odjeće, ali i to zasad stoji. Kočilo nas je to što se puno pričalo da će promijeniti klub, a to je važno kad ideš u takvo nešto - otkrio je Marcelov tata.

Kako je tata švercao sina po selima...

Za one koji su eventualno ovih dana pali s Marsa pa ne znaju što je to EpicBrozo, riječ je o proslavi gola s rukom na licu, pozi kojom Brozović, kako je sam objasnio, želi poručiti “uh, kako mi je dobro u životu”... I, doista, trenutačno mu nije loše. Oženio se, dobio kćer, Inter gura solidno, odlično zarađuje, živi u prekrasnom Milanu... No tata će brzo vratiti priču na vremena kad baš i nije bilo tako.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - Njega je uvijek izdvajala upornost, trud i odricanje. Puno je igrača kojima je on bio rezerva, ali brzo su nestali, a on je uspio. Moraš uz to imati i talent, što Marcelo ima, ali upornost čini razliku. Evo, i moj mlađi sin Patrick igrao je nogomet, bio je jako dobar igrač, ali nije bio uporan - kazao je Ivan Brozović, koji je i sam bio nogometaš, i to jako dobar, a sinovima je bio i trener.

- Da, znali smo trenirati zajedno, raditi na nekim elementima. I uvijek sam govorio da su njih dvojica idealan dvojac. Patrick je u veznom redu igrao više otraga, a Marcelo prema naprijed. I to je izgledalo jako dobro. Da je Patrick bio malo uporniji, mogli su i danas igrati negdje zajedno.

Brzo je Marcelo otišao u Hrvatski dragovoljac, dok je Patrick ostao u manjim klubovima, u nižim ligama. No tata je pronašao način da ih spoji

- Zapravo su često igrali zajedno kad su bili mlađi. Znao sam Marcela švercati po ovim manjim klubovima, po seoskim ligama, da ga malo razigram. I tako svaki put kad mi se učini da mu treba takva utakmica da se malo razmaše - otkrio je malu obiteljsku tajnu Ivan.

I tata zna taj brendirani pokret

Marcelo je danas, osim što je vlasnik kafića, i vrhunski nogometaš. Patrick će, s druge strane, voditi bratov kafić.

- Vodit će posao sa mnom, ali će i konobariti. Mora vidjeti što je posao, prijavljen je i neka izvoli raditi. Kako ćeš poštivati rad ako sam ne radiš? Kod mene je tako, ne znam drukčije. Sve se u životu mora zaslužiti. Pa nije ni Marcelu ništa palo s neba - govori Ivan Brozović i dodaje:

- Cijela obitelj će sudjelovati u ovome, nema druge.

A za to vrijeme stariji sin će zabijati golove po svijetu i, kad stigne, navratiti kući na partiju pikada. Nasreću, u lipnju ga neće biti u kafiću, imat će pametnijeg posla.

- Nismo još odlučili hoćemo li ići u Rusiju na utakmice, ali vjerojatno hoćemo. Marcelova supruga Silvija želi ići pa ćemo nešto organizirati. No daleko je još to, ima vremena - završava tata Brozović dok izlazimo ispred EpicBroza na fotografiranje.

I tata, naravno, dobro zna kako izvesti brendirani pokret.

- Naravno, nego što ste mislili - kazao je sa smiješkom, mahnuo i otišao dalje svojim poslom.