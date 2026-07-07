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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
TATA NOGOMETNOG DRAGULJA PLUS+

Tata Chelfi: Za Lovru i 'vatrene' navijamo s tribina. Da nam je netko pisao ovakav scenarij...

Piše Davor Lugarić,

Hrvatskoj je za polufinale Eura U-19 trebala uvjerljiva pobjeda protiv Srbije i pomoć Ukrajine protiv Italije. Sve se poklopilo u velikoj nedjelji hrvatskog nogometa, kojoj je svjedočila i mnogobrojna publika u Walesu koju ima Lovro

Bilo je to 2018. godine. Barcelonin kamp u Velikoj Gorici, a među njima i jedan mali koji odskače. Nakon što je Lovro Chelfi bio "pobjednik" toga kampa, kao nagradu je dobio putovanje na El Clasico i tjedan dana u La Masiji, slavnoj nogometnoj školi katalonskoga kluba. Već tad je, s 11 godina, zadivio skaute katalonskoga kluba, a prošlog ljeta postao je punopravni član Barcine škole, kad je napunio 18.

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