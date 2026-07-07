TATA NOGOMETNOG DRAGULJA PLUS+

Tata Chelfi: Za Lovru i 'vatrene' navijamo s tribina. Da nam je netko pisao ovakav scenarij...

Piše Davor Lugarić,

Hrvatskoj je za polufinale Eura U-19 trebala uvjerljiva pobjeda protiv Srbije i pomoć Ukrajine protiv Italije. Sve se poklopilo u velikoj nedjelji hrvatskog nogometa, kojoj je svjedočila i mnogobrojna publika u Walesu koju ima Lovro