Tata Fury iznenadio: Sine, bilo je dosta, vrijeme je za mirovinu

Pobijedio je Vladimira Klička (34), pobijedio je Wildera (34), pa je li uopće potrebno da se ide dokazivati protiv Anthonyja Joshue (30)? Za oca Tysona Furyja (31) - nema. njegov je sin napravio dovoljno. Na vrhu je, pokazao je na što je sve sposoban i trebao bi otići - u mirovinu!? Da, to mu preporučuje osoba čije mišljenje najviše cijeni. No, pitanje je hoće li ga ovaj put poslušati.

- Bilo je dovoljno. Dao je sve, a još ima stvari u životu. Ne treba se više nikome dokazivati. Dokazao je da je dostojan prvak za svoju zemlju. Trinaest je godina profesionalac i uvijek je pobjeđivao protivnike. U što se god upuštao, bila je to za njega 'utrka uzbrdo'. Želim da se umirovi, dovoljno je napravio - poručio je Tysonov otac.

Foto: STEVE MARCUS

Nokautirao je Deontaya Wildera za jubilarnu tridesetu pobjedu u karijeri. Tyson je doslovno u životu prošao sve. Rođen je kao dijete od pola kilograma, a vlastitim je trudom napredovao i stigao do vrha - oduzeo je sve titule Vladimiru Kličku. A onda je ponovno pao na dno, bio na rubu suicida, ostao bez svih titula. No, još se jednom uzdigao i stigao do WBC-ove titule prvaka u teškoj kategoriji.

Je li sad vrijeme za odlazak u mirovinu? S 31 godinom na leđima još je mnogo toga ispred njega u svijetu boksa, ali i u životu. Teško da će poslušati oca jer se već spominje aktivacija klauzule u Wilderovom ugovoru prema kojoj slijedi uzvrat zatraži li ga Amerikanac, a još kad bi došlo i do okršaja s Joshuom...