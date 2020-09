Tata Jakić: Sanjao sam cijeli život da Kiki zaigra za Dinamo, ja sam mu bio prvi trener...

Da mi je netko prije godinu, dvije rekao da ću debitirati u dresu Dinama na Poljudu, samo bih se nasmijao, kazao nam je Imoćanin Kristijan Jakić, koji je zaigrao protiv Hajduka. Prvi trener u Mračaju bio mu je otac Ivica

<p>Veza za dolazak do prvog trenera <strong>Kristijana Jakića</strong> (23) bio je legendarni nogometaš <strong>Ivan Gudelj</strong>. Iznenadili smo se kad smo čuli da mu je prvi trener u Mračaju bio - otac. </p><p>- Trenirao sam Kristijana još dok nije pošao u prvi razred osnovne. Bio sam mu trener godinu dana - rekao nam je ponosno Ivica Jakić - Zele, otac Dinamova Kristijana.</p><h2>Pogledajte video: Predstavljanje Jakića, Kastratija i Menala</h2><p>Na mobitel se javila majka <strong>Milena</strong>, koja je naglasila:</p><p>- Molim vas napišite, moj sin nije Splićanin! On je rođen u Splitu, ali je odrastao u Imotskom i on je Imoćanin - kazala je majka Milena, a otac se ubacio i dodao:</p><p>- Kad na televiziji kažu 'Splićanin Jakić', mene ljudi u kafiću zezaju i govore: 'Pa kako je Kristijan Splićanin, momak je iz Imotskog'.</p><h2>'Mi smo dinamovci'</h2><p>U mjestu Runovići ima navijača Dinama i Hajduka, naravno, riječ je o Dalmaciji pa je Hajdukovaca puno više.</p><p>- Ja sam dinamovac! Kaže Zele Jakić i nastavlja:</p><p>- Ima desetak kuća u Runovićima gdje su dinamovci, a i moj Kristijan se opredijelio za Dinamo ,on je navijač Dinama - kazao nam je tata Jakić pa dodao:</p><p>- Naravno da ću počastiti kad zabije prvi gol, a naravno da je ovaj ponosni ćaća častio i kad je Kristijan potpisao za Dinamo. Pa to mi je bilo ostvarenje zna, da mi sin igra za klub za koji navijam. Život je takav pa se, eto, dogodilo i da sam mu ja bio prvi trener, a srce je bilo puno kad je debitirao na Poljudu i odigrao tako dobru utakmicu u pobjedi protiv Hajduka.</p><p>Inače, Kristijan ima dvije sestre i brata. Brat <strong>Silvio </strong>ima 11 godina i ide Kristijanovim stopama, trenutačno igra za Mračaj.</p><h2>'Da mi je netko prije dvije godine rekao da ću za Dinamo debitirati na Poljudu...'</h2><p>Nakon utakmice porazgovarali smo i s debitantom Jakićem. Presretan je zbog pobjede i prvog susreta u dresu Dinama.</p><p>- Da mi je netko prije godinu, dvije rekao da ću debitirati u dresu Dinama na Poljudu, samo bih se nasmijao. Ipak, snovi se ostvaruju. Bilo je dobro. Zadovoljan sam svojom igrom, zadovoljan igrom cijele momčadi i mislim da i naši navijači mogu biti sretni ovim rezultatom.</p><p><strong>Je li ikad mogao zamisliti da ce kao rođeni Splićanin debitirati za Dinamo na Poljudu?</strong></p><p>- Pa nikada nisam razmišljao o tome na taj način. Gledao sam sebe, svoju igru i išao korak po korak u karijeri… Taj put me doveo do toga da debitiram za Dinamo u Splitu.</p><p><strong>Zašto je uzeo broj 97?! Ima neki poseban razlog? Jer je 97. godište?</strong></p><p>- Pa puno brojeva je bilo zauzeto pa sam uzeo taj. Nema neki poseban razlog, ali obzirom da mi je dobro krenulo možda sam pogodio s odabirom.</p><p><strong>Krenuo je u nogomet iz Mračaja, kao Boban, Gudelj. Mali osvrt na to?</strong></p><p>- Imotska krajina uvijek je davala talente, no nekada nisu svi pronašli svoj put do velike pozornice. Imena koja ste spomenuli daju mi motiv više da jednoga dana netko i mene spomene u tom kontekstu.</p><h2>'Imam puno narudžbi za dresove'</h2><p><strong>Tko mu je nogometni uzor?</strong></p><p>- Uzeti od svakoga ono najbolje. To je moj odgovor na vaše pitanje.</p><p><strong>Očekivanja u Mađarskoj?</strong></p><p>- Uvijek ista; pobijediti u svakoj utakmici i okrenuti se novoj. Optimist sam.</p><p><strong>Za koga su u derbiju navijali njegovi Imoćani?</strong></p><p>- A morate njih pitati, vjerojatno je bilo podijeljenih osjećaja kod onih koji me poznaju a navijaju za Hajduk. No, to je sport i tako ga moramo prihvatiti. Kao zabavu i opuštanje.</p><p><strong>Je li podijelio već par dresova Dinama po Imotskoj krajini? </strong></p><p>- Ima puno narudžbi, ali moramo u nečemu i igrati. Ne mogu sve podijeliti…</p><p>Ima nešto u tom Mračaju, klubu koji je veliki rival s Croatijom iz Zmijavca.</p><p>- Mračaj je dao tri kapetana reprezentacija, Ivan Gudelj i Iko Buljan bili su kapetani Jugoslavije, Zvonimir Boban kapetan Hrvatske. Evo, Kristijan bi mogao biti četvrti. Zašto? Jer je sve dosad napravio svojim rukama, nitko mu ništa nije darovao, išao je prirodnim putem. Jedino, žao mi je što ga nitko iz Hajduka nije prepoznao, koliko znam nikad nije bio ni u kombinacijama. Inače, Kristijan je drugi Runovćanin koji je zaigrao za Dinamo, prvi je Branko Tucak 1977. godine - iscrpno nam je objasnio predsjednik Mračaja Josip Puljiz.</p>