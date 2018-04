Tata mu je rušio Juve, a on je sad Juveu pomogao do titule! Fiorentina je pobijedila Napoli u Firenci 3-0, sva tri gola zabio je Giovanni Simeone, sin Diega Simeonea koji je u dresu Lazija prije 18 godina srušio Juventus. Mali Cholo uništio je nade Napolija da može do titule