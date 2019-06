'Tata podbada kad me pobijedi, a mama više navija za njega...'

Nekad je Elvis Fatović (47) tresao mreže u kapici hrvatske vaterpolske reprezentacije i bio europski doprvak s "barakudama" u Kranju 2003., a danas je u bazenu u istoj ulozi njegov sin Loren (22), svjetski prvak iz Budimpešte 2017. Ne veže ih samo reprezentacija, nego i klub Jug, gdje je Elvis nekad igrao i bio trener, a Loren igra danas.

Fatović stariji u međuvremenu se otisnuo iz rodnog Dubrovnika i već šest godina izbornik je australske reprezentacije. S njom je prošle godine osvojio srebro u Svjetskom kupu u Berlinu i usput izbacio - Hrvatsku. Lorenovoj majci Asji vjerojatno je bilo najteže pratiti to...

- Bilo joj je svejedno, ali mislim da više navija za Australiju. Bilo je podbadanja, baš kao što je bilo i nakon što sam ja njega pobijedio pa sam još u prednosti - nasmijao se Loren.

Na završnici Svjetske lige u Beogradu Hrvatska je pobijedila, uz jedan Lorenov gol. A novi dvoboj otac - sin dogodit će se na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji u srpnju nakon što je zagrebački ždrijeb smjestio Hrvatsku i Australiju u istu skupinu, sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kazahstanom.

- Još nismo razgovarali o toj utakmici, ali sigurno nam neće biti lako. Nadam se da ćemo ostvariti dvije pobjede koje bi nam dosta značile za nastavak turnira - kaže nam Loren Fatović.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Elvis je kao pomoćnik Ratka Rudića osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012.

Karijeru je izgradio uz veliku očevu pomoć, što mu je znalo komplicirati vaterpolski razvoj.

- Nije bilo lako kad sam bio dijete jer su me svi gledali kao da u startu imam prednost pred drugima. Ali, kad sam došao do seniora, tu su gledali samo kvalitetu pa tu nema nikakve pomoći, bez obzira na to tko vam je otac.

Kad se Elvis oprostio od vaterpola, Loren je imao tek 11 godina i, kaže, nikad nisu zaigrali zajedno. A tko bi bio brži kad bi danas plivali za loptu, upitali smo ga.

- Bio bih ja. Iako mi je plivanje za loptu slabija strana, on je već u godinama...

Za vaterpolo kažu da je jedan od sportova koji troši najviše energije. Posebne gozbe u domu Fatovićevih ipak nema, ručak izgleda sasvim uobičajeno, a na stolu je uglavnom - pasta.

Za razliku od nacionalnih momčadi u nekim drugim sportovima, u vaterpolskoj Loren nije morao prolaziti posebnu inicijaciju poput pjevanja neke pjesme.

- Prvi nastup imao sam protiv Turske koja nije bila baš protivnik po mjeri pa smo lagano dobili i zabio sam dva gola. Srećom pa nema nikakve inicijacije osim zdravice na zajedničkoj večeri - kaže Loren.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL predsjednica ga je odlikovala nakon što je 2017. osvojio naslov prvaka

A tko je najveći zafrkant u reprezentaciji svjetskih prvaka?

- Luka Lončar! Uvijek izmišlja neke spačke, ali kad se njemu ide nešto napraviti, redovito se naljuti...

Za završnicu Svjetske lige i Mundijal na Dalekom istoku “barakudama” se pridružio povratnik Sandro Sukno (28). No, ovaj put u drugačijoj ulozi. Nakon što je zbog operacije srca morao prekinuti igračku karijeru, Sukno je odmah priključen stručnom stožeru izbornika Ivice Tucka.

- Trenirao je s nama i to nam je puno značilo. Najvažnije je njegovo zdravlje, a ne treba ni govoriti koliko je dobro da je uz nas, makar u novoj, drugačijoj ulozi.

Elvisu, pak, ide jako dobro s Australcima. Na Svjetskom je kupu lani osvojio srebro, a na velikim natjecanjima gotovo je redovito među osam najboljih. U Beogradu je u četvrtfinalu Svjetske lige iznenadio Mađare pobjedom nakon peteraca. I tata i sin došli su do polufinala...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL s juniorskom reprezentacijom Loren je osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2013.