Tata Rodeš kao Gips Kostelić: Sin se zove Istok zbog planina

Ante Kostelić se snalazio na sve moguće načine, spavao je s djecom u šatorima i vrećama, skupljao svaki novčić za treninge, znao je ići i kockati kako bi djeci osigurao uvjete za treniranje i natjecanja. Mario Rodeš (55) zbog sina prolazi gotovo identični put.

A Istok je danas slalomska senzacija.

- Hodam okolo, žicam lovu, rasprodajem imovinu samo da bih osigurao kakve-takve uvjete za trening i natjecanja - kaže Mario Rodeš.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ante Kostelić za putovanja Europom koristio je stari kombi, koji je trubio svaki put kad bi volan skrenuo ulijevo. Rodešov tim također putuje kombijem.

- Imamo kombi od saveza, ali tu je i moj auto koji ima gotovo 500.000 kilometara - kaže Mario.

U Istokovu su timu, osim tate Marija, trener Mirko Kvastek i serviser Vjekoslav Ružić.

Istoku na svakom uspjehu čestita i biatlonac Jakov Fak.

- Razveselio me porukom, ali još više mojeg servisera Vjekoslava jer je on, kao i Jakov, iz Mrkoplja - rekao je Istok (22).

U dvije slalomske utrke, u Madonni di Campiglio i na Snježnoj kraljici, Istok je uhvatio dva sedma mjesta, što je senzacionalan rezultat, a u Madonni je uspjeh tim veći jer je imao startni broj - 66!

- Za sljemensku utrku sam imao nekako dobar osjećaj da će biti jako dobra. Baš sam znao - kaže Mario.

Foto: DOMINIC EBENBICHLER

Tata se četiri puta penjao na Himalaju

Tata Mario četiri se puta penjao na vrhove Himalaje, ukupno je imao sedam alpinističkih ekspedicija, no nakon što je shvatio da mu se sin ozbiljno “navukao” na skijanje, počeo se školovati za skijaškog trenera.

- Nije mi bilo lako sve naučiti, ali uspio sam. Maribor nam je autom bio bliži od Sljemena pa sam tamo upisao sina u klub - ispričao je tata Mario dodavši kako nikakvih drugih poveznica njegova obitelj nema sa Slovenijom.

- To me često pitaju zato što sam sina nazvao Istok, no nema to veze sa Slovenijom. Često sam putovao na istok, tamo su bile moje alpinističke ekspedicije, pa sam rekao da ću tako nazvati sina ako ga dobijem. On je Istok, ne Iztok - istaknuo je Mario.

O ekspedicijama na Himalaju napisane su brojne knjige, mnogo alpinista gubilo je živote u pokušajima da osvoje “osamtisućnjake”, kako alpinisti zovu vrhove iznad 8000 metara. A ima ih svega 14.

- Penjao sam se na Cho Oyu, Everest... Imao sam sedam alpinističkih ekspidicija, četiri himalajske - kaže Mario.

Godina Varaždinaca

Za Everest znate, a Cho Oyu je 8201 metar visoka planina na granici Nepala i Kine, inače šesta najviša planina svijeta.

Na takvim visinama česte su ozebline, pa i amputacije prstiju. Mario, nasreću, ima svih 10.

- Imao sam nekoliko ozljeda, ozeblina, ali prsti su na mjestu - kaže kroz smijeh Mario.

Godina 2018. bila je u znaku Varaždinaca, Zlatko Dalić osvojio je s Hrvatskom srebro na Svjetskom prvenstvu, a Željko Krajan naslov u Davis Cupu. I Istok Rodeš je iz Varaždina.

- Ima nešto u tom Varaždinu, mislim da je to tvrdoglavost. Pa iz Varaždina je Nikola Đurasek, profesionalni bickilist, koji je predstavljao Hrvatsku na dvjema Olimpijskim igrama, Varaždinac je i kanuist Emir Milihram, svjetski i europski juniorski prvak te pobjednik Svjetskog kupa - kaže Mario.

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/PIXSELL

Rođen isti dan kad i Zubčić

Dok su još bili djeca, Anti Kosteliću su Slovenci nudili državljanstvo, no Gips je tad rekao da će “uživati slušajući kako Austrijanci izgovaraju prezime Kostelić i da nema šanse da nastupe za neku drugu državu”.

- Mi nismo imali ponuda Slovenije, ali ne dolazi u obzir skijanje pod nekom drugom zastavom.

Sezona je za Istoka počela kao iz snova, dva sedma mjesta su najbolji rezultati karijere u Svjetskom kupu.

- Na početku sezone sam si rekao da ću iz utrke u utrku i iz laufa u lauf ići najbolje što znam, pa tako i pred domaćom publikom na Sljemenu. Ne osjećam pritisak i ne opterećujem se rezultatom, no rekao bih da još nisam odvozio svoju idealnu utrku - kaže Istok.

Najbolji prijatelj mu je Zagrepčanin Filip Zubčić, kolega iz reprezentacije. Uostalom, rođeni su na isti dan, 27. siječnja.

- Filip je tri godine stariji. Zajedno ćemo slaviti, jako se puno družimo tijekom cijele godine. U proljeće i ljeto treniramo na glečerima u Švicarskoj i Austriji, a ljeti, kad ulovimo dva tjedna odmora, odemo na more. Prošlo ljeto smo bili u Bolu na Braču i uživali u kitesurfingu, a prije toga smo išli na finale SP-a u Rusiju navijati za Hrvatsku - kaže Istok, koji je 2011., kao jedini Hrvat u povijesti, pobijedio na talijanskom Topolinu, neslužbenom SP-u za mlađe uzraste, a pet godina kasnije osvojio Svjetsko juniorsko prvenstvo u Sočiju.