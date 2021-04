Vrijeme takvih trenera kao što su Ratko Rudić ili Ante Kostelić nikada neće proći. Da, prolaze njihove godine, kao i kod svakog drugog čovjeka, ali njihovo vrijeme neće proći, ono ostaje zapisano za sva vremena, kaže nam Ivica Kostelić (41).

Legendarni Ante Kostelić Gips (82) je nakon 23 godine rada otišao u više nego zasluženu mirovinu, a Hrvatski skijaški savez mu je tom prigodom uručio nagradu za životno djelo.

- Ne postoji neki određeni pojedinačni tatin trening koji ću zauvijek pamtiti, već ću pamtiti različitost metoda, koje su dokumentirane u mojim, ali i dnevnicima moga oca. A baš te metode su bile relativno drugačije od onih koje smo mogli vidjeti okolo ili koje su primjenjivali drugi skijaši - kaže nam Ivica Kostelić, pa nastavlja:

- Tu se radi o načinu rada, koji je bio dosta specifičan. Naši su treninzi imali neku šprancu, kao sve drugo u životu, ali značajna je stvar što mi baš nikada u skijaškom ili kondicijskom dijelu nismo ponovili isti trening. Nikada nismo imali isti broj ponavljanja, isti intenzitet ili volumen treninga. A to nikada u životu kod nekog drugoga nisam vidio od svoje desete pa do sada.

Ivica priča kako se to treniralo kod oca:

- Tata je bio potpuno posvećen analizama, cijelo vrijeme zadubljen u te svoje zapise, statistike i rezultate. On je baš uvijek bio takav. I kada bismo završili neki trening, njemu je već u glavi bilo što i kako dalje, bio je jako posvećen planiranju. I ti su treninzi, jako različiti treninzi, sami izlazili iz njega. Mi smo imali ustaljen način rada, principe kojih smo se svi držali od prvog do zadnjeg dana skijaške karijere.

A kakvi su bili ti principi?

- Mi smo tijekom priprema izbjegavali duga putovanja, već bismo uvijek dulje boravili na jednom mjestu. Imali smo svoje standardne baze, tamo smo provodili najviše vremena. Toga smo se uvijek pridržavali, kao i nekih drugih stvari. Nekome možda smiješnih, ali nama jako bitnih stvari poput spavanja. Forsirali smo jako puno sna preko noći, ali i što više odmora popodne. Velik smo naglasak imali na toj regeneraciji. Mi smo uvijek išli spavati u 21 sat, iako je tata htio da to nekada bude i ranije.

Obitelj Kostelić puno je vremena provodila na "svom" Mljetu, tamo također redovito trenirala...

- Mi smo u odnosu na druge skijaše imali dosta dugačak blok odmora od tri do četiri tjedna, ali s obaveznim odlaskom na more. U tim vam trenucima treba promjena klime i okoline, tek kasnije kada počnete malo ozbiljnije proučavati shvatite koliko su takve metode bile logične i koliko su imale uporišta u stvarnoj znanosti. Za mnoge je to bio nekonvencionalan put do uspjeha, znam da su neki kupanje u ledenom potoku, skakanje s visina ili naš režim spavanja povezivali sa "spartanizmom" ili čeličnom disciplinom, ali to je bila čista sportska znanost - priča Ivica, pa dodaje:

- Nekom je možda smiješno ili nekonvencionalno što svaki dan idete spavati u 21 sat, pa i kada imate 35 godina. Ili to kupanje u potoku. To je siromaška zamjena za kriokomore, koje se danas svugdje koriste u svijetu sporta. Mi nismo imali kriokomore za regeneraciju, a vjerujem da je skok u potok ili hladno more još bolje i zdravije od toga. To su bili neki specifični detalji tatinog plana, mi smo se toga držali.

Jesu li se drugi skijaši, skijašice ili treneri raspitivali o vašem načinu rada, vašim metodama treninga?

- Tatine metode treninga već drugo koristi i Henrik Kristoffersen. Dugo sam razgovarao s čovjekom koji mu je bio trener u razvojnoj fazi između devete i 14. godine, a i sada je opet njegov trener. Oni koriste dobar dio tatinih metoda već dulje vrijeme, a znam da su se za taj način rada interesirali Amerikanci i Šveđani. Tko zna, možda je još netko, ali sam njih vidio kako treniraju na način kao i mi.

Tko su u hrvatskom skijanju trenerski nasljednici Ante Kostelića? Postoji li netko od mlađih trenera koji naše skijaške nade može povesti do sportskih visina?

- Uh, ja i nisam dosta dobro upućen u detaljan rad obitelji Ljutić, ali mislim kako oni (Zrinka, Tvrtko i njihov otac i trener Amir, nap. a.) nešto slično rade u svom programu. Zrinka je na odličnom putu da postane vrhunska natjecateljica u Svjetskom kupu. Za druge mi je teško prognozirati, ne poznajem dovoljno dobro rad naših drugih mlađih trenera.

Tata vam je otišao u zasluženu mirovinu, možete li ga zamisliti sada kako će sada konačno samo ležati i odmarati?

- Haha, ne mogu baš - sa smiješkom je završio Ivica Kostelić.