'Tbilisi? Uh, tamo sam saznao kako su mi poginuli prijatelji...'

Nisam imao odmor poput nekih suigrača, prvo sam se morao staviti na raspolaganje reprezentaciji. No, stigao sam se i odmoriti, bio sam u Dubaiju i Istri, pa se zaželio nogometa, kaže Petar Stojanović.

Slovenski reprezentativac stigao je na pripreme Dinama u Moravske Toplice dan prije "zakazanog termina", time oduševio stručni stožer, ali i suigrače.

- Možemo biti zadovoljni pripremama, radilo se ozbiljno, a pošteno smo odradili sve treninge i utakmice. OK, možda neki rezultati i nisu bili kako smo mi to zamislili, ali smo i u tim utakmicama pokazali kvalitetu, te dominirali. Vjerujem da će tako biti i u prvenstvu, da ćemo od samog starta sezone biti pravi.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ciljevi Dinama su uvijek isti...

- Naravno, svi smo prezadovoljni onime što smo ostvarili prošle sezone, sada želimo ostati na vrhu. Ali, se i dodatno poboljšati. Cilj nam je Liga prvaka, ali jedno su želje, drugo ono što uspijete ostvariti na terenu.

Petar Stojanović jedan je od rijetkih igrača Dinama koji je gledao utakmicu Saburtala i Šerifa...

- Gledao sam samo prvo poluvrijeme, mogu reći da su to dvije dobre momčadi. Opet, ne želim pričati o njima dok ne saznamo s kim ćemo igrati i dok ta utakmica ne bude na rasporedu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zanimljivo, Stojanović je jedini iz ove generacije Dinama još 2016. igrao (na jednoj utakmici i Lešković bio na klupi) protiv Gruzijaca, točnije protiv Dinamo Tbilisija. A Zagrepčani su, pod vodstvom Cice Kranjčara, prošli tu prepreku...

- Nisam znao za taj podatak da sam jedini ostao iz te generacije, ali dobro se sjećam tih dana. Možda sada izgleda da je to bilo rezultatski lagano, pobijedili smo u obje utakmice, ali nije to bilo baš tako. Dugo smo putovali, ni hrana nije bila najbolja, a koliko god to zvuči glupo svi danas znaju igrati nogomet. Ali, taj Tbilisi nikada, baš nikada neću zaboraviti, nažalost ostao mi je u jako ružnoj uspomeni.

Petar Stojanović je nastavio...

- Tada su mi dan prije utakmice u prometnoj nesreći poginuli prijatelji iz Maribora, tako da se tog gostovanja najviše sjećam po tome. Sjećam se, bilo mi je teško igrati sljedeći dan, ali mi je to sve na neki način dalo dodatnu energiju, na toj sam se utakmici htio boriti i za svoje prijatelje. Da, Tbilisi mi je zbog toga ostao u jako ružnoj uspomeni, no tamo smo i pobijedili.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vi ste na pripreme u Moravske Toplice doveli i svog prijatelja frizera Ervina Majetića koji je tamo "sredio" pola momčadi. Je li vam se tko kasnije žalio na frizuru?

- Haha, nije nitko. Tko zna, možda neki igrači nisu to htjeli priznati zbog mene, ali mislim da su svi bili zadovoljni. Čovjek radi odličan posao, a zbog nas je stigao iz Ljubljane, iako je "prebukiran". Ma zadovoljni su bili, čim su me tražili da ga još jednom dovedem na pripreme.

Činilo nam se kako je slovenski nogometaš za novu sezonu napravio i neke nove tetovaže, jednu je stavio i iza uha...

- Haha, nova je, ali sam je imao već u finišu sezone.

A kako Stojanović u reprezentaciji funkcionira s Matjažom Kekom?

- Za sada je sve super osim rezultata. Tu je moglo biti i bolje. Nismo odigrali kako možemo s Austrijom, ali smo to nadoknadili pobjedom u Latviji. Zadovoljan sam, tu sam imao i dvije asistencije, otvorilo nam se. Sada nas u rujnu očekuju teške utakmice, ali spremni smo, još stignemo sve popraviti - završio je Stojanović.