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Tehnologija i sport ruku pod ruku: HONOR i GNK Dinamo potpisali partnerstvo

Piše 24sata,
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Tehnologija i sport ruku pod ruku: HONOR i GNK Dinamo potpisali partnerstvo
Foto: promo
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Partnerstvo s HONOR-om još je jedna potvrda da GNK Dinamo nastavlja graditi suradnje s vodećim svjetskim brendovima koji prepoznaju snagu našega kluba, njegovu tradiciju, međunarodnu prepoznatljivost i kontinuirani razvoj

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Globalni tehnološki brend HONOR i Građanski nogometni klub Dinamo službeno su potpisali ugovor o partnerstvu, čime su započeli dugoročnu suradnju koja povezuje vrhunski sport i modernu tehnologiju.

Dinamo ovom suradnjom otvara novo poglavlje u komunikaciji s navijačima svih generacija, dok HONOR nastavlja jačati prisutnost na hrvatskom tržištu i graditi povezanost s lokalnom zajednicom kroz sport.

- Iznimno smo ponosni što je HONOR postao partner GNK-a Dinamo. Ovo partnerstvo povezuje dvije industrije koje dijele strast prema vrhunskim rezultatima, napretku i stvaranju dodatne vrijednosti za svoje zajednice. Vjerujemo da će suradnja HONOR-a i Dinama kroz različite aktivnosti otvoriti prostor za brojne zanimljive projekte i nove načine povezivanja s navijačima u budućnosti - izjavio je Amir Afgan, direktor prodaje HONOR-a za Hrvatsku.

Službenom potpisivanju ugovora pridružilo se i vodstvo GNK-a Dinamo, koje u partnerstvu vidi dodatnu vrijednost za razvoj odnosa s navijačima i partnerima.

- Iznimno nam je zadovoljstvo poželjeti dobrodošlicu brendu HONOR u obitelj partnera GNK-a Dinamo. Riječ je o globalno prepoznatljivoj tehnološkoj kompaniji koja svojim inovacijama, kvalitetom i ambicijom predstavlja vrijednosti koje se podudaraju s vizijom našega kluba. Ova suradnja predstavlja mnogo više od klasičnog sponzorstva. Zajednički nam je cilj inovativnim digitalnim aktivacijama, vrhunskom tehnologijom i jedinstvenim iskustvima dodatno povezati navijače s klubom te im pružiti novu dimenziju praćenja i doživljaja Dinama. Vjerujemo da će upravo spoj sporta i tehnologije otvoriti brojne mogućnosti za razvoj novih projekata i sadržaja namijenjenih našim članovima, navijačima i partnerima.

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Partnerstvo s HONOR-om još je jedna potvrda da GNK Dinamo nastavlja graditi suradnje s vodećim svjetskim brendovima koji prepoznaju snagu našega kluba, njegovu tradiciju, međunarodnu prepoznatljivost i kontinuirani razvoj. Uvjereni smo da ćemo zajedno ostvariti brojne uspješne projekte koji će dodatno osnažiti oba brenda te stvoriti dugoročnu vrijednost za naše navijače i poslovnu zajednicu – izjavio je član Uprave Dinama Hrvoje Puhalo.

Partnerstvo HONOR-a i GNK-a Dinamo označilo je početak dugoročne suradnje, a obje strane pripremaju aktivnosti koje će javnosti predstaviti u narednim mjesecima.

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