Teklić: Dinamo me zvao, ali ni mene ni obitelj ništa nije vuklo

Golom na Rujevici Tonio Teklić (20) osigurao je remi u Jadranskom derbiju te zadržao Hajduk na vrhu prvenstvene ljestvice. No više od samog gola i boda, navijače Hajduka raduje prvijenac mladog veznjaka, od koga mnogi očekuju velike stvari.

A čekaju ih dugo, debitirao je Tonio prije točno dvije godine, u međuvremenu je stalno bio negdje između prve i druge momčadi, skupio svega 12 nastupa, no nijedan od prve minute. No unatoč tome, bivši pomoćni trener Hajduka Goran Rosanda izjavio je kako će Tonio postati najbolji nogometaš HNL-a, ali tek onoga trenutka kad on to sam odluči u svojoj glavi.

- Slažem se s tom izjavom, vjerujem u sebe i znam koliko mogu, a znam i da sam morao posložiti neke stvari u glavi. Sazrio sam i shvatio da se moram uozbiljiti, kako na terenu, tako i van njega. Često bih se zaigrao, ne bih znao granicu pa bi napravio koji potez viška, izgubio loptu u opasnoj zoni... Bila je to borba sa samim sobom i svima oko sebe koji su mi željeli pomoći. Zbog toga vjerojatno nisam ni dobio prilike ranije, ali sada je to sve iza mene, prave stvari tek dolaze – kaže Tonio Teklić i dodaje kako mu puno pomažu i stariji suigrači.

- Zahvalio bih svim trenerima, posebno treneru Zoranu Vuliću, očekivao sam priliku ranije, ali sad kad sam zabio gol na Rujevici, draže mi je ovako. Bog ima plan za sve, pa i za mene...

Ako i postoji takav plan, on je za Teklića bio pun prepreka, a najveća je bila operacija slijepog crijeva zbog koje je morao izaći iz autobusa na putu za pripreme u Sloveniji. Kako ste se osjećali tada?

- Katastrofa, često se sjetim toga... Zabio sam u pripremnoj utakmici u Solinu dva gola, rekao sam sebi da idem na pripreme napraviti sve da se izborim za mjesto u momčadi. Osjetio sam malu bol večer prije, no ujutro sam se normalno digao, sjeo u autobus i zaspao. Probudila me oštra bol, i morao sam na operaciju. Teško mi je bilo, ali trener Oreščanin mi je puno pomogao da se vratim, nakon toga i trener Burić, s njim i njegovim pomoćnicima za kondicijsku pripremu Veršićem i Modrićem odradio sam pripreme i sve mi se vratilo.

Kažete da ste posložili neke stvari u glavi, možete li reći nešto konkretnije?

- Prije svega sam shvatio da mi je nogomet sve u životu, da želim ići do kraja i da nemam što izgubiti.

Izjavili ste nakon Jadranskog derbija da ste osjećali kako Rijeku imate u šaci, je li trebalo nastaviti u istom ritmu nakon gola i pokušati zabiti još jedan?

- Mislim da smo trebali krenuti još jače, ali ne znam kako objasniti zašto smo stali. Da je bilo još desetak minuta, vjerujem da bi uspjeli zabiti još jedna gol.

Što vam je trener rekao kad ste ulazili?

- Da igram sigurno i pametno, da ne srljam, da on vjeruje od mene i da iskoristim priliku.

Jeste li šutirali po instinktu ili ste vidjeli prostor i gađali?

- Vidio sam da mi se otvorio prostor, da nitko ne izlazi u blok, pokušao sam i hvala Bogu prošla je kroz noge i između dvojice igrača Rijeke.

Što dalje, očekujete li nakon ovog gola više prilika?

- Ne očekujem puno, mlad sam, ispred mene je još puno posla, svjestan sam da treba nastaviti raditi, izvući iz prilika koje dobijem najviše... Meni je sada svaka minuta bitna, pet minuta - pet minuta. Želim se dokazati, ali zavisi kako će se sve odvijati, svaku minutu želim iskoristiti na najbolji mogući način. Svi treneri do sada imali su svoj stil, ali stil koji gaji trener Burić najviše mi odgovara i mislim da bi se mogao dokazati, čim dobijem priliku. Ali svjestan sam da je moje da se dokažem na treningu, a trener odlučuje...

Je li istina da ste trebali na posudbu?

- Pričao sam s managerom i Frankom Bogdanom, Hajduk je odlučio da će me zadržati i to mi je bilo drago, nadam se da sam uzvratio na dobar način.

Malo je poznato da se za vas interesirao i Dinamo?

- Bilo je to davno, dok sam još igrao za Adriatic, Marijan Vlak me pozvao na par turnira, ali ni mene ni obitelj nije ništa vuklo u Zagreb. Odlučio sam ostati ovdje, individualno raditi s Bogdanom i čekati priliku. Mislim da sam izabrao pravi put.

Vjerujete li da se Hajduk može zadržati pri vrhu ljestvice?

- Nadam se da možemo, mislim da smo to i dokazali u ovih osam utakmice, i da možemo na kraju doći i do prvoga mjesta. To je moj san, baš kao i san svih koji žive ovdje i navijaju za Hajduk.

Franko Bogdan vas je usporedio s Računicom, tko su vaši idoli?

- Lijepo je to čuti, ali treba se dokazati na zelenom terenu, nadam se da ću što prije i što bolje dokazati da su u pravu oni koji vjeruju u mene. Navijam za Barcelonu, idoli su mi Neymar, Messi i Nikola Vlašić, njega znam iz vremena kad smo bili na pripremama kod trenera Carrilla, ali i od ranije, privatno smo radili kod Bogdana.