Telegraf: 'Perišić pregovara s Novim Pazarom! Kuha se senzacija stoljeća u Srbiji...'

Ivan Perišić (36) jedan je od najboljih hrvatskih nogometaša. Ovog ljeta htjela ga je Barcelona, ali na kraju je ostao u PSV-u s kojim je potpisao do 2027. godine. Prošle sezone osvojili su nizozemsko prvenstvo i izravno se plasirali u Ligu prvaka, a upravo je Perišić bio jedna od glavnih vedeta na putu do tog cilja.

Eto, bio je to samo maleni uvod da shvatite koliko nadrealno zvuči vijest koju su plasirali srpski mediji, točnije Telegraf koji je objavio senzaciju kako je Perišić u pregovorima sa srpskim prvoligašem Novim Pazarom! Nije danas prvi april, ako ste se kojim slučajem zapitali. Prijelazni rokovi su razdoblje plodno za ovakve glasine, svašta se nagađa, igrače se seli svakog dana u novi klub, no ovakvo nešto još nismo vidjeli.

Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako piše u tekstu u koji je teško povjerovati, 'pregovori su u poodmakloj fazi, što potvrđuje i informacija da je Perišić navodno već boravio u Srbiji. Iako detalji potencijalnog transfera za sada nisu poznati, može se načuti da je u igri višemilijunska svota, kao i da bi, ukoliko se dvije strane uspješno dogovore, cijeli posao mogao biti finaliziran u sljedećih nekoliko dana', piše Telegraf.

Napominje srpski medij kako bi ovaj transfer bio senzacija stoljeća i podsjećaju kako je nosio dres Club Bruggea, Borussije Dortmund, Wolfsburga, Intera, Bayerna, Tottenhama, Hajduka, PSV-a, a sada bi, prema njihovim informacijama, mogao odjenuti i onaj Novog Pazara. Isti portal dodao je kako bi bivši srpski reprezentativac Adem Ljajić trebao napustiti ovaj klub, a upravo Perišić bi bio njegova zamjena.

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Perišić je prije mjesec i pol dana produžio ugovor s PSV-om i nestvarno zvuči da bi se odrekao svega toga i potpisao za klub koji je prošle sezone osvojio treće mjesto u srpskom prvenstvu, a uz to je ispao iz 2. pretkola Konferencijske lige od poljske Jagiellonije.

Bez obzira na tešku ozljedu koljena koju je doživio prije dvije godine, vratio se u staru formu i pokazao da u njegovim nogama stanuje vrhunski nogomet bar još dvije godine. Upravo zbog toga cijela ova priča zvuči kao filmski scenarij, no dobro, svatko se ima pravo nadati...