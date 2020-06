Tenisači se vraćaju 14. kolovoza!

<p>Najbolji tenisači svijeta vratit će se službenim turnirima 14. kolovoza u <strong>Washingtonu</strong>, objavila je Udruga teniskih profesionalaca (ATP) u srijedu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borna Ćorić na zagrijavanju</strong></p><p>ATP je objavio novi kalendar turnira do kraja godine prema kojemu će se nakon Washingtona odigrati "Western & Southern Open", turnir koji se obično igra u Cincinnatiju, ali će se ove godine održati u New Yorku i to na istim terenima na kojima će se od 31. kolovoza do 13. rujna igrati i US Open.</p><p>Prvi turnir u Europi bit će onaj na zemljanoj podlozi u Kitzbühelu sredinom rujna, a prije Roland Garrosa, koji će se igrati od 27. rujna do 11. listopada, održat će se i "Masters 1000" turniri u Rimu i Madridu.</p><p>U srijedu je i Udruga teniskih profesionalki (WTA) objavila svoj kalendar turnira do kraja sezone, tako će igračice nastaviti sezonu 3. kolovoza turnirom u Palermu. Nakon Palerma uslijedit će "Western & Southern Open" također u New Yorku gdje će se održati i US Open.</p><p>Slijedi povratak u Europu i nekoliko turnira na zemljanoj podlozi kao priprema za Roland Garros. WTA "Masters" će se održati od 9. do 15. studenoga u Shenzhenu.</p><p>Prema sadašnjem planu mečevi na turnirima će se igrati bez gledatelja. (dk)</p>