<p>Najbolji svjetski tenisač<strong> Novak Đoković</strong> baš i nije miljenik među tenisačicama. Đoković je prije nekoliko dana rekao je kako je mala vjerojatnost da će se US Open održati zbog mjera za sprječavanje korona virusa.</p><p>To baš nije najbolje sjelo američkoj tenisačici Daniele Collins koja ga je napala da nije donirao nikakav novac tenisačima iako je to obećao.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković i Ivanišević se zabavljaju</b></p><p>- Ovo je vrlo kontradiktorno u odnosu na tvoj prethodni komentar kako bi tenisači koji su u top 100 trebali donirati novac onim slabije rangiranima. Nitko nije zaradio nikakav novac od veljače. Sad imamo veliku šansu na US Openu, čiji čelnici žele da se turnir održi s nekim striktnim sigurnosnim pravilima kako bi se svi osjećali sigurno. Ovo je velika prilika za igrače da zarade nešto. Lako je nekome tko je u karijeri zaradio 150 milijuna dolara govoriti drugima što da rade sa svojim novce - napisala je 26-godišnjakinja.</p><p>Nije dugo prošlo, a Novak je dobio nove kritike na svoj račun. Ovaj put je po njemu oplela nizozemska tenisačica Kiki Bertens i to zbog toga što ne poštuje socijalnu distancu iako je korona virus i dalje prisutan.</p><p>Srpski tenisač je organizator turnira Adria Toura u sklopu kojeg će se igrati u Beogradu, Podgorici, Zadru i Banjoj Luci. Prva stanica je Beograd gdje su došli brojni igrači s kojima se Novak srdačno rukovao i pozdravio.</p><p>- Vidjela sam kako se slikao sa svima i rukovao s vlastima tijekom promocije 'Adria Toura'. Kako je to moguće? Gdje je to dopušteno? - izjavila je sedma tenisačica na WTA ljestvici. </p>