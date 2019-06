Nadal vodi 1-0 protiv Federera! Dodig i Chan uzeli su prvi set...

U Roland Garrosu je dan polufinala u singlovima i finale mixa koje znači da: Hrvat sigurno osvaja Pariz!

Jer Ivan Dodig i Tajvanka Chan u finalu igraju protiv Mate Pavića i Kanađanke Dabrowski. Početak meča predviđen je od 13 sati, ali taj je termin vezan uz završetak polufinala tenisačica (Barty vs. Anisimova, Konta vs. Vondrušova).

Planning their next move because they're off to the mixed doubles semis! 👏@GabyDabrowski and Mate Pavic 🇭🇷 defeated S. Zhang and J. Peers at #RG19 with a comeback victory of 1-6, 7-5 and 1-0 (10-8) 💪



📸 @TennisCanada pic.twitter.com/dadD20RfcQ