Tenzije u Madridu rastu: Kylian Mbappe naljutio je Mourinha jednim potezom, a možda i ode?

Mir u Real Madridu i dalje je na čekanju. Portugalski stručnjak Jose Mourinho stigao je s reputacijom čovjeka koji zna uvesti red, no prema informacijama Cadene SER, zatekao je svlačionicu čiji problemi ne nestaju samo zato što se promijenilo ime na vratima trenerova ureda.

Novinar te radijske postaje Antón Meana upozorava da atmosfera među igračima nije bitno drukčija nego na kraju prošle sezone. Momčad koja nije pronašla zajednički jezik s Xabijem Alonsom i Álvarom Arbeloom zasad se nije posložila ni pod Mourinhovom čvrstom rukom.

"Ovu svlačionicu i dalje vidim jednako hladnom kao prije pet mjeseci. Prošle sezone nije imala dobar odnos ni s Xabijem Alonsom ni s Álvarom Arbeloom. Koliko znamo, dvojica igrača i fizički su se sukobila. To je vrlo, vrlo zahtjevna svlačionica", rekao je Meana u emisiji El Larguero, podsjećajući na ranije probleme unutar momčadi.

Foto: Marcelo del Pozo

Još izravniji bio je komentator Julio Pulido, kojem je zasmetao raskorak između očekivanja od Mourinha i onoga što se zasad promijenilo. "Doveli su željeznog narednika da ovo sredi, a dobili limenog", poručio je, uz ocjenu da su neki problemi u momčadi toliko ukorijenjeni da ih nije jednostavno riješiti promjenom trenera.

Mbappé nije pomogao smiriti priču

U takvoj atmosferi ni ponašanje Kyliana Mbappéa tijekom oporavka nije prošlo nezapaženo. Francuz se nakon ozljede koljena povukao iz reprezentacije, a zatim objavio snimku vožnje biciklom, upravo aktivnosti na koju je Mourinho nedavno upozorio igrače zbog rizika od pada i novih ozljeda.

"Nogometaš ste 24 sata dnevno. Sve je povezano s poslom: što jedete, što pijete, kako spavate, čak i stvari iz privatnog života. Ne možete skijati ni voziti bicikl. Padnete s bicikla i možda propustite tri utakmice, a možda bude i gore, možda slomite nogu", upozorio je Portugalac.

Foto: Murad Sezer

Mbappé je u ponedjeljak u Madrid stigao dok je momčadski trening već bio u tijeku pa je radio samostalno. U srijedu se priključio suigračima i, prema informacijama Cadene SER, spreman je za subotnji dvoboj protiv Villarreala.

Ista postaja navodi da u klubu ne vide problem u njegovim posljednjim postupcima te očekuju da će Mourinho napadača braniti na konferenciji za medije. Upravo je ta najava potaknula Pulidovu kritiku, ako je Portugalac predstavljen kao čovjek koji će zvijezde dovesti u red, dio javnosti sada se pita gdje je ta obećana strogoća.

Real pritom ulazi u mjesec koji ne ostavlja mnogo prostora za traženje forme i popravljanje odnosa. Nakon Villarreala slijede gostovanje kod Rome u Ligi prvaka, domaći dvoboj sa Sevillom i odlazak Barceloni, a Meana upozorava da hladna svlačionica i stalna buka oko najveće zvijezde nisu dobra priprema za takav niz utakmica.

Mbappe možda napusti Real?

Usred rasprava o odnosima u Realu pojavila se i tvrdnja da bi Mbappé već idućeg ljeta mogao napustiti Madrid. Španjolski novinar François Gallardo tvrdi da je Francuz nezadovoljan u klubu i da je odlučio otići nakon završetka sezone, a kao očekivano odredište spominje Premier ligu. Prema istim navodima, Real mu ne bi stajao na putu ako ustraje na odlasku u ljeto 2027. Zasad je, međutim, to samo tvrdnja