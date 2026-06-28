Već godinama radi s individualnim trenerom na treninzima snage i koordinacije, krasi ga izuzetna fizička sprema pa i u ovoj dobi se čini kao da može trčati dva dana u komadu, a veliku pozornost posvećuje i oporavku
TERMINATOR IZ OMIŠA Tajna Perišićeve dugovječnosti su i čizme koje koštaju 900 eura
Na isteku je bila 91. minuta. S rukama na kukovima jedva je dolazio do zraka, a samo minutu kasnije u punom sprintu jurnuo je u obranu spriječiti kontru Gane. To je Ivan Perišić i najbolji prikaz njegovog borbenog karaktera. To je i razlog zašto je i s 37 godina od naših najboljih igrača, zašto izbornik Zlatko Dalić bez njega ne može zamisliti prvi sastav.
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Prije dvije i pol godine imao je tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta, bilo je upitno hoće li se ikad vratiti na staru razinu, no što je stariji, to je sve bolji. Ključ je u disciplini, mukotrpnom radu i konstantnom ulaganju u sebe. Već godinama radi s individualnim trenerom na treninzima snage i koordinacije, krasi ga izuzetna fizička sprema pa i u ovoj dobi se čini kao da može trčati dva dana u komadu, a veliku pozornost posvećuje i oporavku. Što je posebno važno u današnje vrijeme kada se utakmice igraju svakih nekoliko dana.
Hrvatski reprezentativac je nakon utakmice protiv Gane (2-1) objavio fotografiju iz autobusa gdje leži s kompresijskim čizmama na nogama. Mnogi ih koristi, ali mnogima su i dalje nepoznanica. Pa čemu one služe?
Kompresijske čizme za oporavak, čiji su najpoznatiji proizvođači brendovi poput NormaTec-a, navlake su koje obuhvaćaju cijelu nogu, od stopala do bedara. Njihov rad temelji se na višekomornim zračnim jastucima koji se naizmjenično napuhuju i ispuhuju. Ovaj proces, poznat kao intermitentna pneumatska kompresija (IPC), nije tek masaža. Riječ je o tehnologiji koja koristi dinamički gradijentni tlak zraka kako bi oponašala prirodni mehanizam ljudskog tijela - takozvanu mišićnu pumpu.
Jednostavnije rečeno, zračne komore stvaraju valoviti, uzastopni pritisak koji se kreće od stopala prema preponama. Taj proces potiskuje deoksigeniranu krv i nakupljene metaboličke otpadne tvari, poput mliječne kiseline, iz mišića natrag u cirkulacijski sustav. Istovremeno, omogućuje se brži dotok svježe krvi bogate kisikom i hranjivim tvarima u umorno mišićno tkivo, osiguravajući materijale potrebne za obnovu. Time se pospješuje cirkulacija krvi i limfna drenaža, dva ključna procesa za regeneraciju tijela nakon intenzivnog napora.
Znanstvena pozadina: Utjecaj na smanjenje bolova i ubrzanje oporavka
Za sportaše koji prolaze kroz intenzivne treninge, brzina oporavka izravno utječe na kvalitetu sljedećeg treninga i dugoročne sportske rezultate. Jedna od dokumentiranih prednosti kompresijskih čizama jest njihov učinak na odgođenu mišićnu bol, poznatiju kao "muskulfiber". Istraživanja su pokazala da njihova primjena može smanjiti osjećaj boli i osjetljivosti u mišićima 24 do 48 sati nakon vježbanja.
Znanstvene studije, poput one objavljene u časopisu Journal of Strength and Conditioning Research, potvrdile su da dinamička kompresija "poboljšava prag boli na pritisak kod elitnih sportaša". Poboljšana cirkulacija ne samo da ublažava bol, već i smanjuje otekline i upalne procese koji su prirodna posljedica mikrotrauma u mišićima. Neke su analize također pokazale da tretmani mogu pomoći u očuvanju fleksibilnosti i opsega pokreta, koji se često smanjuju nakon napornog vježbanja.
Ipak, važno je naglasiti da znanstvena zajednica upozorava kako kompresijske čizme nemaju čudotvoran učinak. Pregledi istraživanja sugeriraju da su njihove koristi skromne i da ne postoji jasan dokaz da su superiornije od drugih, tradicionalnih metoda oporavka poput laganog razgibavanja, masaže ili istezanja. Čini se da su otprilike jednako učinkovite, ali nude prednost praktičnosti i pasivnog oporavka. Dio percipiranih koristi može se pripisati i placebo efektu, no u vrhunskom sportu, ako se sportaš osjeća bolje i samopouzdanije, taj psihološki poticaj sam po sebi može donijeti prednost.
Primjena u profesionalnom sportu
Za optimalan učinak, stručnjaci preporučuju korištenje čizama neposredno nakon treninga ili utakmice, kada je protok krvi već povišen. Tretman obično traje od 20 do 30 minuta, s pritiskom postavljenim između 60 i 100 mmHg. Iako predstavljaju značajnu investiciju, mnogi sportaši i klubovi smatraju ih isplativima u usporedbi s dugoročnim troškovima profesionalnih masaža. Cijene najpoznatijih modela, poput onih iz linije NormaTec 3, kreću se od otprilike 700 do 900 eura, dok se cijene drugih popularnih brendova kreću u rasponu od nekoliko stotina do preko tisuću eura.
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