TERMINATOR IZ OMIŠA Tajna Perišićeve dugovječnosti su i čizme koje koštaju 900 eura

Na isteku je bila 91. minuta. S rukama na kukovima jedva je dolazio do zraka, a samo minutu kasnije u punom sprintu jurnuo je u obranu spriječiti kontru Gane. To je Ivan Perišić i najbolji prikaz njegovog borbenog karaktera. To je i razlog zašto je i s 37 godina od naših najboljih igrača, zašto izbornik Zlatko Dalić bez njega ne može zamisliti prvi sastav.

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Prije dvije i pol godine imao je tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta, bilo je upitno hoće li se ikad vratiti na staru razinu, no što je stariji, to je sve bolji. Ključ je u disciplini, mukotrpnom radu i konstantnom ulaganju u sebe. Već godinama radi s individualnim trenerom na treninzima snage i koordinacije, krasi ga izuzetna fizička sprema pa i u ovoj dobi se čini kao da može trčati dva dana u komadu, a veliku pozornost posvećuje i oporavku. Što je posebno važno u današnje vrijeme kada se utakmice igraju svakih nekoliko dana.

Foto: instagram

Hrvatski reprezentativac je nakon utakmice protiv Gane (2-1) objavio fotografiju iz autobusa gdje leži s kompresijskim čizmama na nogama. Mnogi ih koristi, ali mnogima su i dalje nepoznanica. Pa čemu one služe?

Kompresijske čizme za oporavak, čiji su najpoznatiji proizvođači brendovi poput NormaTec-a, navlake su koje obuhvaćaju cijelu nogu, od stopala do bedara. Njihov rad temelji se na višekomornim zračnim jastucima koji se naizmjenično napuhuju i ispuhuju. Ovaj proces, poznat kao intermitentna pneumatska kompresija (IPC), nije tek masaža. Riječ je o tehnologiji koja koristi dinamički gradijentni tlak zraka kako bi oponašala prirodni mehanizam ljudskog tijela - takozvanu mišićnu pumpu.

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Jednostavnije rečeno, zračne komore stvaraju valoviti, uzastopni pritisak koji se kreće od stopala prema preponama. Taj proces potiskuje deoksigeniranu krv i nakupljene metaboličke otpadne tvari, poput mliječne kiseline, iz mišića natrag u cirkulacijski sustav. Istovremeno, omogućuje se brži dotok svježe krvi bogate kisikom i hranjivim tvarima u umorno mišićno tkivo, osiguravajući materijale potrebne za obnovu. Time se pospješuje cirkulacija krvi i limfna drenaža, dva ključna procesa za regeneraciju tijela nakon intenzivnog napora.

Znanstvena pozadina: Utjecaj na smanjenje bolova i ubrzanje oporavka

Za sportaše koji prolaze kroz intenzivne treninge, brzina oporavka izravno utječe na kvalitetu sljedećeg treninga i dugoročne sportske rezultate. Jedna od dokumentiranih prednosti kompresijskih čizama jest njihov učinak na odgođenu mišićnu bol, poznatiju kao "muskulfiber". Istraživanja su pokazala da njihova primjena može smanjiti osjećaj boli i osjetljivosti u mišićima 24 do 48 sati nakon vježbanja.

Znanstvene studije, poput one objavljene u časopisu Journal of Strength and Conditioning Research, potvrdile su da dinamička kompresija "poboljšava prag boli na pritisak kod elitnih sportaša". Poboljšana cirkulacija ne samo da ublažava bol, već i smanjuje otekline i upalne procese koji su prirodna posljedica mikrotrauma u mišićima. Neke su analize također pokazale da tretmani mogu pomoći u očuvanju fleksibilnosti i opsega pokreta, koji se često smanjuju nakon napornog vježbanja.

Foto: Kai Pfaffenbach

Ipak, važno je naglasiti da znanstvena zajednica upozorava kako kompresijske čizme nemaju čudotvoran učinak. Pregledi istraživanja sugeriraju da su njihove koristi skromne i da ne postoji jasan dokaz da su superiornije od drugih, tradicionalnih metoda oporavka poput laganog razgibavanja, masaže ili istezanja. Čini se da su otprilike jednako učinkovite, ali nude prednost praktičnosti i pasivnog oporavka. Dio percipiranih koristi može se pripisati i placebo efektu, no u vrhunskom sportu, ako se sportaš osjeća bolje i samopouzdanije, taj psihološki poticaj sam po sebi može donijeti prednost.

Primjena u profesionalnom sportu

Za optimalan učinak, stručnjaci preporučuju korištenje čizama neposredno nakon treninga ili utakmice, kada je protok krvi već povišen. Tretman obično traje od 20 do 30 minuta, s pritiskom postavljenim između 60 i 100 mmHg. Iako predstavljaju značajnu investiciju, mnogi sportaši i klubovi smatraju ih isplativima u usporedbi s dugoročnim troškovima profesionalnih masaža. Cijene najpoznatijih modela, poput onih iz linije NormaTec 3, kreću se od otprilike 700 do 900 eura, dok se cijene drugih popularnih brendova kreću u rasponu od nekoliko stotina do preko tisuću eura.