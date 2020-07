Me\u0111utim, \u0161kotski mediji (STV i The Athletic) pi\u0161u da je ozljeda, a rije\u010d je o koljenu, te\u017ee prirode (kri\u017eni ligamenti?) i da \u0107e\u00a0hrvatski stoper izvan akcije biti nekoliko mjeseci. Poka\u017ee li se istinitim, u pravilu je to najmanje pola godine, pa \u0107e Steven Gerrard morati u potragu za novim rje\u0161enjem.

<p><strong>Nikola Katić</strong> (23) ozlijedio se u jeku priprema za novu sezonu. Izgleda, nažalost, teže. <strong>Glasgow Rangersi</strong> na svojim su službenim kanalima potvrdili da je do ozljede došlo još pretprošli tjedan, no ne i težinu.</p><p>- Ozlijedio se prije više od tjedan dana i ne možemo prognozirati koliko će trebati za oporavak - stoji u kratkom priopćenju.</p><p>Međutim, škotski mediji (STV i The Athletic) pišu da je ozljeda, a riječ je o koljenu, teže prirode (križni ligamenti?) i da će hrvatski stoper izvan akcije biti nekoliko mjeseci. Pokaže li se istinitim, u pravilu je to najmanje pola godine, pa će Steven Gerrard morati u potragu za novim rješenjem.</p><p>U svakom slučaju Katić će propustiti otvaranje nove prvenstvene sezone koja u Škotskoj kreće 1. dana kolovoza te uzvrat 1/16 finala Europske lige protiv Bayer Leverkusena 5. ili 6. kolovoza.</p><p>Jedan od kandidata za hrvatsku reprezentaciju u dvije je sezone odigrao 59 utakmica za Rangerse i postao jedan od miljenika navijača kluba s Ibroxa. Pogotovo kad je zabio pobjednički gol kojim su u Old Firmu u prosincu Rangersi srušili <strong>Celtic </strong>u gostima nakon devet godina. Jedan od ukupno šest.</p><p>Katić je u listopadu produžio ugovor do 2023. godine s Rangersima u koje je stigao prije dvije godine iz <strong>Slaven Belupa </strong>za što su Koprivničani dobili malo više od 2.000.000 eura.</p>