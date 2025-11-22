Norrisu 'pole position' u groznim uvjetima Las Vegasa! 'Osjećaj kao da vozim po ledu'

Kvalifikacije Formule 1 za Veliku nagradu Las Vegasa završile su u noći s petka na subotu. S prvog mjesta u nedjelju (20.00) startat će vozač McLarena Lando Norris, iza njega Max Verstappen (Red Bull), a s treće pozicije Carlos Sainz (Williams). Jedan od pretendenata za osvajanje naslova i Norrisov timski kolega Oscar Piastri završio je kvalifikacije na petom mjestu.

Foto: DANIEL COLE

Uvjeti su bili iznimno teški zbog kiše koja je netom prije padala, a sve je nakon završetka komentirao Norris.

- Bilo je vrlo stresno, prokleto stresno! Znam da sam dobro odvozio prva dva dijela staze u ključnom krugu, ali ostatak je bio iznimno sklizak. Nema mjesta za greškama jer kad uhvatiš rubnik, kao ja jednom prilikom, odeš u jednu stranu i gubiš kontrolu nad bolidom te si blizu da udariš zid, ali na kraju je najvažnije da sam uspio osigurati prvu poziciju. Uvjeti nisu bili dobri, ali sretan sam što je kiša prestala padati prije početka pa smo imali nešto mirnije kvalifikacije.

Foto: DANIEL COLE

Na kvalifikacije se osvrnuo i četverostruki prvak F1 Verstappen.

- Staza je u suhim uvjetima skliska, a zamislite tek nakon kiše. Nije bilo zabavno, samo to ću reći. Inače volim voziti na mokroj stazi, ali sada sam imao osjećaj kao da vozim po ledu. Puno vremena trebalo je da se gume zagriju za vožnju. Mučio sam se da održim 'grip' i u zadnjem krugu riskirao sam puno više, ali nije bilo dovoljno za prvu poziciju.

Foto: DANIEL COLE

U prvom krugu kvalifikacija iznenađujuće su ispali Kimi Antonelli (Mercedes), Alex Albon (Williams) koji je udario u zid te Lewis Hamilton (Ferrari) koji je kvalifikacije završio na zadnjem mjestu. Norrisu je ovo treći 'pole' u zadnje tri utrke, a sedmi kroz sezonu što znači da se u tom aspektu izjednačio s Verstappenom.

Foto: DANIEL COLE

Norris je prvi u ukupnom poretku s 390, drugi je Oscar Piastri s 366 bodova, a treći Max Verstappen s 341 bodom. Utrka je sutra od 20.00 sati po lokalnom, odnosno od 05.00 po srednjoeuropskom vremenu.