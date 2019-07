'Teško mi je gledati kad Halila tuku, pa ga ja mazim i pazim...'

Nakon završetka Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore i osvojene srebrne medalje, naši juniori se vraćaju doma s povijesnim uspjehom u zagrljaje svojim najmilijima.

Među dvadesetak izabranika najboljih od najboljih do 21 godine istakla su se dva vanjska igrača - Ivan Martinović i Halil Jaganjac. Što ne začuđuje. Naime, upravo su oni igrači koji su, među inima, imali najviše internacionalnog iskustva do sada. Do tih su ih uspjeha uvijek pratile njihove obitelji.

- Od Halila se ocekuje borbenost, on je izrazito jak i zna se kako on može stisnuti! Nije lako gledati dok ga drugi igrači "tuku", ali srećom, nije imao veće ozljede. No, nakon što ga medicinsko osoblje pregleda, ja sam tu da ga mazim i pazim - rekla nam je dugogodišnja djevojka Halila Jaganjca, Adisa Halačević.

Ona i Halil upoznali su se još u srednjoj školi, a njihovo je prijateljstvo nakon dugo vremena preraslo u ljubav. Ona prati sve njegove utakmice.

- Kad god sam u mogućnosti, idem ga gledati. Većinom to bude s njegovim bratom ili mojim prijateljicama, a ako ga gledam kod kuće, to radim sa svojom obitelji.

I ovaj je turnir budno pratila, ali nažalost nije mogla biti s njim.

- Turnir sam gledala doma, pratili smo i navijali svi skupa sve do kraja - govori nam, a tvrdi da ne bi željela da se Halil bavi nečim drugim.

- Halil živi za rukomet tako da sam ja presretna što se bavi onim što voli. On je jako pametan i inteligentan, ali najvise ga vidim u sportu jer u tome uživa - govori nam studentica druge godine Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Adisa je presretna i što je Halil sada u domaćoj ligi u hrvatskom viceprvaku RK Nexeu, budući da se onda mogu više viđati.

- Sada kad igra za Nexe puno češće se vidimo i više je doma. Prije je znalo proći po dva, tri mjeseca da se ne vidimo, ali sada je sve puno lakše - govori nam zadovoljno, pa dodaje i pohvalu za Halila kao dečka:

- Halil je jako pažljiv, uvijek ima spreman neki znak pažnje, sklon je iznenađenjima kad god obilježavamo neki naš događaj. Dane provodimo uglavnom ili s prijateljima ili sami, ako se duže ne vidimo. Sad preko ljeta obožavamo biti na plaži. Uživamo u svakom trenutku kada smo skupa.

