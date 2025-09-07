Obavijesti

SKUPA POBJEDA

Težak udarac za PSG. Zvjezdani dvojac zbog ozljeda na utakmici reprezentacije dugo će pauzirati

Piše HINA,
Težak udarac za PSG. Zvjezdani dvojac zbog ozljeda na utakmici reprezentacije dugo će pauzirati
Katastrofa za PSG. Doue i Dembele van terena zbog ozljeda na kvalifikacijskoj utakmici protiv Ukrajine. Francuska slavi 2-0, ali gubitak igrača je ogroman

Europski prvak PSG ostao je na mjesec, odnosno mjesec i pol dana bez dvojice važnih nogometaša, krilnih napadača Desirea DoueaOusmanea Dembelea. Oni su se, igrajući za francusku reprezentaciju, ozlijedili u petak u kvalifikacijskoj utakmici za SP 2026. protiv Ukrajine. 

Doue je zbog istegnuća mišića potkoljenice zamijenjen nakon prvog poluvremena i umjesto njega u igru je ušao baš Dembele. No, i kandidat za "Zlatnu loptu" nije imao sreće, on je zbog ozljede stražnje lože morao napustiti teren u 81. minuti. Doue će pauzirati četiri tjedna, dok bi se Dembele trebao vratiti na teren za šest tjedana. 

Susret je odigran u poljskom Wroclawu, jer Ukrajina zbog ruske agresije ne može biti domaćin na svom tlu. Francuska je pobijedila 2-0, a u drugom susretu iz skupine D Island je svladao Azerbajdžan s 5-0. Francuska i Island nakon starta kvalifikacija imaju po tri boda, dok su Ukrajina i Azerbajdžan na nuli. Samo pobjednici skupina direktno će se plasirati na SP, koje se sljedeće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

