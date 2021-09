Nisu se previše naklonile kuglice rukometašima Nexea na ždrijebu kvalifikacija Europske lige za ulazak u grupnu fazu. Nexe će u dvije utakmice morati pobijediti danski Bjerringbro ne misli li do iduće veljače igrati samo hrvatskko prvenstvo.

- Naravno da smo očekivali nešto lakšeg protivnika, no u drugom potu gdje su bili svi naši potencijalni protivnici bilo je jako puno kvalitetnih ekipa. Sigurno da je Bjerringbro vrlo kvalitetna momčad s odličnim igračima, ali u isto vrijeme bih naglasio da je to protivnik po mjeri. Ekipa protiv koje mi možemo igrati i koju možemo proći, naravno da to neće biti nimalo lagano, ali ne i nemoguće. Smatram da su nam šanse 50-50 ili možda malo navijački 60-40 u našu korist - kaže predsjednik Ergović.

Prva se utakmica igra u Danskoj 21. rujna, a uzvrat sedam dana kasnije.

Rhein-Neckar Löwen (GER) - Benfica (POR)

Valur (ISL) - Lemgo (GER)

Bjerringbro-Silkeborg (DEN) - Nexe (CRO)

Logroño La Rioja (ESP) - Ademar Leon (ESP)

Nimes (FRA) - CSKA (RUS)

Fenix Toulouse (FRA) - Malmö (SWE)

Azoty-Pulawy (POL) - Füchse Berlin (GER)

ØIF Arendal (NOR) - PAUC (FRA)

GOG (DEN) - Mors-Thy (DEN)

Kadetten Schaffhausen (SUI) - Granollers (ESP)

Wisla Plock (POL) - Dobrogea Sud Constanta (ROU)

Sporting (POR) - Holstebro (DEN)