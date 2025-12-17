The Guardian objavio listu 100 najboljih igrača, Gvardiol jako pao. Evo tko je sve ispred njega

Prestižni britanski list The Guardian započeo je s objavom svoje tradicionalne godišnje liste 100 najboljih igrača svijeta, a prvi dio donio je nekoliko velikih iznenađenja. Objavljena su imena igrača rangiranih od 41. do 100. mjesta, a među njima se našao i jedan hrvatski reprezentativac.

Jedini Hrvat na zasad objavljenom dijelu liste je Joško Gvardiol, koji se smjestio na 93. mjesto. Riječ je o značajnom padu u odnosu na prošlu godinu, za čak 48 mjesta, a autori Guardianove liste to pripisuju njegovim nedosljednim igrama u klupskoj sezoni za Manchester City. Ipak, Gvardiolov pad nije najveći šok na dnu poretka. Prošlogodišnji pobjednik, španjolski veznjak Rodri, pao je na čak 74. mjesto nakon teške ozljede koja ga je udaljila s terena. Značajan pad zabilježili su i Gvardiolovi suigrači Rúben Dias (84.) i Bernardo Silva (72.) te Milanov Rafael Leão (91.).

"Još jedan igrač Manchester Cityja koji je, zajedno s klubom, prošao kroz tešku sezonu, pa je na ljestvici pao za 48 mjesta. Gvardiol je prešao s pozicije lijevog beka na igranje u središtu Cityjeve obrane i zapravo je bio jedan od rijetkih pozitivnih pojedinaca, što mu je donijelo klupsku nagradu za igrača sezone 2024./25. Odigrao je najviše minuta od svih u Cityju prošle sezone, ali je priznao da je tijekom momčadske krize imao problema sa spavanjem", napisao je The Guardian.

Među stotinu najboljih vratio se legendarni njemački golman Manuel Neuer (94.), kao i francuski napadač Antoine Griezmann, koji zatvara listu na 100. mjestu. S druge strane, poredak je donio i niz debitanata. Najbolje plasirani novak je tursko čudo od djeteta Arda Güler iz Real Madrida na 71. poziciji. Uz njega, prvi put su se na listi našli i Jérémy Doku (75.), Kenan Yıldız (89.) te Bryan Mbeumo (77.). Zanimljivo je da je Kevin De Bruyne, koji sada nastupa za Napoli, zauzeo 73. mjesto.

100. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

99. Federico Dimarco (Inter)

98. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

97. Antony (Betis)

96. Micky van de Veen (Tottenham)

95. Mason Greenwood (Marseille)

94. Manuel Neuer (Bayern)

93. Joško Gvardiol (Manchester City)

92. Dean Huijsen (Real)

91. Rafael Leao (Milan)

90. Mikel Merino (Arsenal)

89. Kenan Yildiz (Juventus)

88. Antoine Semenyo (Bournemouth)

87. Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

86. Nico Paz (Como)

85. Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

84. Ruben Dias (Manchester City)

83. Andre Frank Zambo Anguissa (Napoli)

82. Nick Woltemade (Newcastle)

81. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

80. Jules Kounde (Barcelona)

79. Tijjani Reijnders (Manchester City)

78. Emiliano Martinez (Aston Villa)

77. Bryan Mbeumo (Manchester United)

76. Joao Pedro (Chelsea)

75. Jeremy Doku (Manchester City)

74. Rodri (Manchester City)

73. Kevin de Bruyne (Napoli)

72. Bernardo Silva (Manchester City)

71. Arda Guler (Real)

70. Martin Zubimendi (Arsenal)

69. Bruno Guimaraes (Newcastle)

68. Pau Cubarsi (Barcelona)

67. Hugo Ekitike (Liverpool)

66. Fermin Lopez (Barcelona)

65. Marcus Thuram (Juventus)

64. Yann Sommer (Inter)

63. Marc Cucurella (Chelsea)

62. Nicolo Barella (Inter)

61. Phil Foden (Manchester City)

60. Frenkie de Jong (Barcelona)

59. Estevao (Chelsea)

58. David Raya (Arsenal)

57. Nico Williams (Athletic Bilbao)

56. Eberechi Eze (Arsenal)

55. Bruno Fernandes (Manchester United)

54. Alessandro Bastoni (Inter)

53. Bradley Barcola (PSG)

52. Hakan Calhanoglu (Inter)

51. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

50. Joshua Kimmich (Bayern)

49. Allison (Liverpool)

48. Alexander Isak (Liverpool)

47. Enzo Fernandez (Chelsea)

46. Victor Osimhen (Galatasaray)

45. Martin Odegaard (Arsenal)

44. William Pacho (PSG)

43. Jamal Musiala (Bayern)

42. Marquinhos (PSG)

41. Ryan Gravenberch (Liverpool)