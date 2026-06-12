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Theophile otkrio nastavlja li karijeru: Kustošija me zvala, ali nisam se vidio u tom projektu...

Piše Mato Galić,
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Theophile otkrio nastavlja li karijeru: Kustošija me zvala, ali nisam se vidio u tom projektu...
Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kad sam prošlog ljeta, nakon pažljivog razmišljanja, prihvatio produženje na još jednu sezonu, napravio sam to s punom sviješću kako je to moja posljednja godina u Dinamu, rekao je francuski stoper

Admiral

Francuski branič Kevin Theophile-Catherine (36) po isteku ugovora napustio je Dinamo, ali još će igrati. Povezivali su ga s novim hrvatskim drugoligašem Kustošijom. Međutim...

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- Razgovarao sam s njima i mogu reći da su imali zanimljiv plan i ideju, ali u ovom trenutku se jednostavno nisam vidio u tom projektu. Neke druge opcije su prevagnule i sada sam u fazi finaliziranja odluke. U Italiji sam, u jednoj klinici u koju idem već godinama kako bih održao razinu spremnosti - otkrio je Alenu Lesičkom iz Germanijaka francuski stoper.

Novi ugovor od Dinama nije ni očekivao.

- Nije bilo neke konkretne komunikacije oko toga. Kad sam prošlog ljeta, nakon pažljivog razmišljanja, prihvatio produženje na još jednu sezonu, napravio sam to s punom sviješću kako je to moja posljednja godina u Dinamu. U tom kontekstu i klub je bio svjestan smjera u kojem stvari idu, da se ide u tranziciju mlađih igrača i njihovo postupno preuzimanje sve većih uloga u Dinamu. Zato je sve to za mene došlo kao prirodan kraj jednog razdoblja, dakle, bez tuge ili olakšanja. Općenito, bez teških emocija, jednostavno sam bio spreman.

Navijačima je ušao pod kožu. Osjećao se u Zagrebu kao kod kuće, tu mu se rodio i sin koji također igra nogomet.

- Naravno da se to nije dogodilo u jednom trenutku, nego kroz vrijeme. Jednostavno počneš osjećati da negdje pripadaš. U Zagreb sam došao prije osam godina i, naravno, trebalo je vremena za prilagodbu, na grad, na ljude i na mentalitet, ali vrlo brzo sam se pronašao. Volim Zagreb i to se ne može odglumiti. Ili osjetiš ili ne, a ja sam to stvarno osjetio.

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