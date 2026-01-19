Obavijesti

Sport

Komentari 5
JASNA PORUKA

Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" napisao je Nenad Ninčević, a osim Marka Perkovića Thompsona izvedu popisuju i Hrvatske ruže

Admiral

Skandal oko pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" obilježio je nastup hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u švedskom Malmöu već nakon prve utakmice u skupini protiv Gruzije. Tijekom zagrijavanja u Malmö Areni pustili su pjesmu Hrvatskih ruža i Marka Perkovića Thompsona, iako je, prema navodima Europske rukometne federacije (EHF), nisu uvrstili na službenu playlistu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici 00:53
Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici | Video: Veronika Miloševski/24sata

Švedski dnevni list Aftonbladet objavio je da je nakon utakmice "nekoliko gledatelja reagiralo" na izvođenje pjesme. Zbog toga su zatražili komentar osoblja zaduženog za razglas u dvorani, a nekoliko sati kasnije stigao je odgovor izravno od EHF-a.

"Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledali su osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti i svaki smo put odbili zahtjev", naveli su iz EHF-a.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

"Činjenica da su na kraju ipak pustili pjesmu žalosna je i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo promiče", dodali su.

EHF nije objasnio kako i zašto su ipak pustili pjesmu, ali je poručio da se to više neće ponoviti. Prema pisanju Aftonbladeta, EHF je poslao i dopis svim gradovima domaćinima da se pjesma više ne pušta. Ekskluzivno za 24sata javio se i autor teksta za švedski portal, a razgovor s njim možete pročitati OVDJE.

POZADINA ODLUKE Kako je uopće puštena pjesma Thompsona? EHF: Hrvati su nas tražili više puta, odbili smo ih!
Kako je uopće puštena pjesma Thompsona? EHF: Hrvati su nas tražili više puta, odbili smo ih!

Hrvatski rukometni savez (HRS) odbacio je tvrdnje da je sudjelovao u sastavljanju playliste.

"Poštovani predstavnici medija, nastavno na brojne upite, Hrvatski rukometni savez obavještava javnost da nije informiran tko je i kako sastavljao ‘play listu’ glazbe za utakmice 17. Europskog rukometnog prvenstva niti za to ima ikakve kompetencije. Animiranje gledatelja u dvorani za Europsku rukometnu federaciju (EHF) obavlja profesionalna kompanija Hey there people. Svu našu koncentraciju usmjerili smo na današnji susret s Nizozemskom", poručili su iz HRS-a.

KONCENTRIRANI NA RUKOMET Zabranili Thompsona. Ni HRS ne zna šta je bilo: 'Ne znamo tko sastavlja playlistu za utakmice'
Zabranili Thompsona. Ni HRS ne zna šta je bilo: 'Ne znamo tko sastavlja playlistu za utakmice'

Umjesto da se bave isključivo sportskim rezultatima i borbom za drugi krug Europskog prvenstva, u HRS-u su se tako morali baviti i ovom popratnom aferom. Iako je pjesma postala svojevrsna himna aktualne generacije rukometaša, švedskim domaćinima postala je sporna, a EHF je poručio da se više neće izvoditi na utakmicama prvenstva.

Nakon svega na društvenim mrežama reagirao je i Thompson. Na stranici koju vodi njegov menadžment poslao je poruku sa samo dvije riječi: "Naprijed Hrvatska", a ispod statusa stavio je i pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo". U kratkom roku prikupio je više od tisuću reakcija na objavu.

Foto: Facebook

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Stoperski biser Dinama na korak do Intera
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Stoperski biser Dinama na korak do Intera

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo
Skandal na Euru! EHF zabranio Thompsona: 'Žalosno je da je ta pjesma puštena u dvorani'
'TO NISU VRIJEDNOSTI EURA'

Skandal na Euru! EHF zabranio Thompsona: 'Žalosno je da je ta pjesma puštena u dvorani'

Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi, kažu iz EHF-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026