Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi

Skandal oko pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" obilježio je nastup hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u švedskom Malmöu već nakon prve utakmice u skupini protiv Gruzije. Tijekom zagrijavanja u Malmö Areni pustili su pjesmu Hrvatskih ruža i Marka Perkovića Thompsona, iako je, prema navodima Europske rukometne federacije (EHF), nisu uvrstili na službenu playlistu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici | Video: Veronika Miloševski/24sata

Švedski dnevni list Aftonbladet objavio je da je nakon utakmice "nekoliko gledatelja reagiralo" na izvođenje pjesme. Zbog toga su zatražili komentar osoblja zaduženog za razglas u dvorani, a nekoliko sati kasnije stigao je odgovor izravno od EHF-a.

"Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledali su osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti i svaki smo put odbili zahtjev", naveli su iz EHF-a.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

"Činjenica da su na kraju ipak pustili pjesmu žalosna je i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo promiče", dodali su.

EHF nije objasnio kako i zašto su ipak pustili pjesmu, ali je poručio da se to više neće ponoviti. Prema pisanju Aftonbladeta, EHF je poslao i dopis svim gradovima domaćinima da se pjesma više ne pušta. Ekskluzivno za 24sata javio se i autor teksta za švedski portal, a razgovor s njim možete pročitati OVDJE.

Hrvatski rukometni savez (HRS) odbacio je tvrdnje da je sudjelovao u sastavljanju playliste.

"Poštovani predstavnici medija, nastavno na brojne upite, Hrvatski rukometni savez obavještava javnost da nije informiran tko je i kako sastavljao ‘play listu’ glazbe za utakmice 17. Europskog rukometnog prvenstva niti za to ima ikakve kompetencije. Animiranje gledatelja u dvorani za Europsku rukometnu federaciju (EHF) obavlja profesionalna kompanija Hey there people. Svu našu koncentraciju usmjerili smo na današnji susret s Nizozemskom", poručili su iz HRS-a.

Umjesto da se bave isključivo sportskim rezultatima i borbom za drugi krug Europskog prvenstva, u HRS-u su se tako morali baviti i ovom popratnom aferom. Iako je pjesma postala svojevrsna himna aktualne generacije rukometaša, švedskim domaćinima postala je sporna, a EHF je poručio da se više neće izvoditi na utakmicama prvenstva.

Nakon svega na društvenim mrežama reagirao je i Thompson. Na stranici koju vodi njegov menadžment poslao je poruku sa samo dvije riječi: "Naprijed Hrvatska", a ispod statusa stavio je i pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo". U kratkom roku prikupio je više od tisuću reakcija na objavu.

Foto: Facebook