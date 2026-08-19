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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
NIZ NELOGIČNOSTI PLUS+

Thun i Viking otkrili mnoge slabosti Dinama, evo u kojim se stvarima najviše griješilo...

Piše Hrvoje Tironi,

Opći je dojam kako se Dinamo nije dobro pripremio za napad na Ligu prvaka. I tu ne mislimo na igrače i stručni stožer Marija Kovačevića, podbacili su ljudi u uredima. Sportski sektor

Dinamo se i dalje s punim pravom nada plasmanu u Ligu prvaka. Prva utakmica playoff faze protiv Vikinga (2-2) pokazala je kako su "modri" kvalitetnija momčad od Norvežana, da ne trebaju strahovati prije odlaska u Stavanger. Iako, treba biti realan, Kovačevićeve trupe za tjedan dana očekuje mnogo drukčija utakmica, mnogo teži uvjeti. Od umjetne trave, malog stadiona, izrazito domaćinski nastrojene momčadi, vruće atmosfere...

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