Zagrepčani su u Švicarskoj na klupi imali tek tri ofenzivna igrača - Kačavendu, Topića i Šuntu. Da, Bakrar je bio u pričuvi, ali ne i na raspolaganju Kovačeviću, dok je Šunta tu bio - reda radi...
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Thun je otkrio i neke slabosti: Dinamo za novi napad na Ligu prvaka treba dva-tri pojačanja!
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Za početak, sasvim solidno. Dinamo je na otvaranju nove europske sezone remizirao (1-1) u Thunu, u 90 minuta protiv švicarskog prvaka pokazao i dobrih i loših strana. Nogometaši Marija Kovačevića očekivano još nisu u željenoj formi, a nervoza zbog prve utakmice i umjetna trava dodatno su utjecali na prvu službenu utakmicu "modrih" u novoj sezoni.
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