Thunder se izvukao iz provalije i šokirao Spurse u San Antoniju!

Piše Bruno Lukas,
Oklahoma City Thunder pobijedio je San Antonio Spurse 123-108 u trećoj utakmici konferencijskog finala i poveo u seriji s 2-1, a ključnu ulogu odigrala je klupa koja je nadigrala Spurse rezultatom 76-23

Oklahoma City Thunder pobijedio je u petak navečer San Antonio Spurse 123-108 u San Antoniju u trećoj utakmici finala doigravanja na zapadu i poveo u seriji s 2-1.

Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 26 poena i 12 asistencija, a Thunder se izvukao iz zaostatka od 15 poena i savladao Spurse za vodstvo 2-1 u seriji.

Spursi su otvorili utakmicu nevjerojatnom serijom 15-0, što je najduži niz na otvaranju konferencijskog finala od 1997. godine. Thunder se polako vratio u igru i do kraja prve četvrtine smanjio zaostatak na pet poena, a uzastopne trice Gilgeous-Alexandera i Williamsa donijele su Thunderu prvo vodstvo.

Uz Gilgeous-Alexandera, Jared McCain ubacio je 24 poena, a Jaylin Williams 18. Klupa Thundera bila je presudna s čak 76 poena nasuprot 23 kod Spursa. Za Spurse je Wembanyama upisao 24 poena, Vassell 20, a Fox 15.

Četvrta utakmica igra se u nedjelju.

