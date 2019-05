Ti ćeš meni govorit dok bacam: 'Zaiskrilo' nakon partije pikada

Pikado je na prvu miran sport u kojem nema fizičkog kontakta između protivnika, osmi u pozdravljanju. Ipak, igrate li ga u lokalnom kafiću, odnosi bi se mogli zaoštriti ako je gubitnik 'kratkog fitilja', a u prestižnom svjetskom natjecanju je nakon izjednačenja imao Daryl Gurney.

Tempers flared! 🔥😤



A bizarre end to the game here with Gurney clearly not happy about something, but it ends in a draw with Price as both players' Play-Offs hopes are dented!#Unibet180 pic.twitter.com/CGlxsXFOux