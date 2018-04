Tiago Silva: Želim da Emery ostane, a Neymar nikud ne ide

Brojni igrači i navijači PSG-a jedva čekaju kraj sezone i da na njihovu klupu dođe novi menadžer, ali takvo mišljenje nema i kapetan Parižana Thiago Silva.

Silva je rekao kako želi da Emery ostane na klupi Parižana i sljedeću sezonu unatoč neuspjehu i ispadanju iz Lige prvaka još u šesnaestini finala protiv Real Madrida.

Čelni ljudi kluba iz Pariza izgubili su strpljenje s Emeryjem nakon što je u dvije godine provedene na Parku Prinčeva podbacio u osvajanju Lige prvaka, pogotovo ove sezone kada su u PSG stigli Neymar i Mbappé za velikih 402 milijuna eura.

Bez obzira na ispadanje iz Lige prvaka, PSG je već osvojio francusko prvenstvo kao i francuski kup pa Silva stoga smatra kako je španjolski stručnjak zaslužio još vremena na klupi Parižana.

- Naravno da želim da ostane, pa ja sam kapetan njegove ekipe. Uvijek sam iskren, osobito kada se radi o Emeryju. On uvijek ima potpuno povjerenje u mene. U ovom trenutku ne znamo ništa. Puno imena se povezuje s PSG-om, a i brojni menadžeri žele doći ovdje. Teško je gledati ovo sada jer je on uvijek bio profesionalan. Moramo odraditi ovu sezonu do kraja pa ćemo vidjeti što će se dogoditi - izjavio je Silva.

Osim pitanja o Emeryju, Thiago Silva je također komentirao situaciju oko Neymara rekavši kako će ostati u PSG-u jer je dio plana za budućnost kluba.

- Pričao sam s Neymarom, još uvijek je ozlijeđen. Za sada je njegova budućnost u PSG-u jer je on dio projekta ovog kluba i to je sve što mogu reći - zaključio je kapetan Parižana.